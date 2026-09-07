Albalat de La Ribera inicia las obras de limpieza y adecuación del río Júcar

En Albalat de La Ribera han comenzado las obras de limpieza y adecuación del río Júcar a su paso por la localidad.

El proyecto se está ejecutando de forma coordinada a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, contando con la intervención operativa de la empresa pública Tragsa y la colaboración técnica de la Fundación Limne.

Para garantizar la efectividad de la limpieza y evitar la proliferación descontrolada de la vegetación en el futuro, los operarios procederán a la instalación de una malla geotextil de control.

Además, como ha explicado el alcalde de Albalat, José Antonio Roig, una vez concluidos estos trabajos se creará un camino fluvial. Este nuevo sendero conectará el Tir de Plat-Moll de Raïmero con el Moll de Camaloi, enlazando de forma peatonal los dos antiguos muelles areneros del municipio.

El espacio resultante permitirá a los vecinos y visitantes pasear de forma segura y disfrutar de los valores paisajísticos del entorno natural del Júcar.