Ford anuncia que su capacidad de negociación para el acuerdo 2030 ha alcanzado su límite

La dirección de Ford España convocará una reunión esta semana para presentar el acuerdo laboral definitivo hasta 2030, advirtiendo firmemente que su capacidad de negociación ha alcanzado su límite.

En un comunicado interno dirigido a las plantillas de Madrid y Valencia, la automovilística señala que el margen para aumentar costes o concesiones se ha agotado por completo.

La empresa defiende que su propuesta económica y de flexibilidad es una de las más competitivas del sector nacional. El objetivo prioritario es proteger el empleo, asegurar la viabilidad de las plantas y garantizar el lanzamiento de nuevos vehículos.

Asimismo, Ford critica las posturas maximalistas en la negociación, en alusión a STM, desde donde su portavoz, Daniel Portillo, insiste en que la propuesta de Ford hará que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo.

Por el contrario, Ford ha agradecido la actitud, dice “ dialogante” del sindicato UGT, y confía en la responsabilidad de los trabajadores para cerrar un marco de estabilidad histórica que garantice el futuro industrial de la marca en España.