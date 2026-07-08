La Diputació de València ha inaugurado el último tramo del eje ciclopeatonal entre Sueca y Fortaleny, completando una conexión continua, segura e iluminada para peatones y ciclistas.

El proyecto ha supuesto una inversión global de 5,6 millones de euros.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha destacado que la infraestructura elimina las barreras que históricamente han supuesto el río Júcar y la autovía A-38 , mejorando la movilidad sostenible y la seguridad vial en la Ribera Baixa.

El itinerario cruza el histórico puente Alfonso XIII e incluye una pasarela metálica sobre la A-38 equipada con iluminación LED.

Esta obra forma parte de los planes de cohesión financiados por los fondos europeos Next Generation.