El Consorci de la Ribera y Limne presentan una hoja de ruta para blindar la conservación del Xúquer a nivel municipal

Tras la reciente constitución del Consejo Consultivo para la promoción y conservación de los ecosistemas fluviales, el Consorci de la Ribera, formado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, y la Fundació Limne han presentado un informe jurídico pionero que clarifica y potencia el papel de los ayuntamientos en la protección del río Xúquer.

El informe, redactado por expertos en derecho administrativo y ambiental bajo el paraguas del proyecto “Canya a la Canya”, nace con un objetivo claro: que las actuaciones de restauración no sean intervenciones aisladas, sino que se consoliden como parte de la gestión ordinaria y planificada de cada municipio.

Un marco de seguridad jurídica para los ayuntamientos

Históricamente, la complejidad de las competencias en el dominio público hidráulico ha generado incertidumbre en la gestión local. El nuevo informe presentado por el Consorci y Limne despeja estas dudas, subrayando que la Ley de Bases de Régimen

Local y las recientes reformas del Reglamento del Dominio Público Hidráulico habilitan plenamente a los consistorios para intervenir en sus tramos urbanos. “Queremos que cada ayuntamiento disponga de un itinerario claro y con respaldo jurídico para mantener lo restaurado”, señala Toni Barea Olmos, presidente del Consorci de La Ribera.

El documento subraya varias claves, como la posibilidad de que los ayuntamientos ejecuten programas plurianuales de mantenimiento para limpiezas selectivas y control de especies invasoras (como la conocida caña invasora Arundo donax) sin autorizaciones constantes, siempre que cuenten con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar; la necesidad de integrar el río en los Planes Generales (PGOU) de los municipios, promoviendo un Urbanismo Verde que proteja los corredores ecológicos frente a la presión humana y la urbanización de zonas inundables; y la identificación del Paraje Natural Municipal como la figura idónea en la Comunitat Valenciana para que los ayuntamientos lideren la conservación activa de su patrimonio natural.

Gobernanza compartida y custodia del territorio

El Consorci de la Ribera y Limne, en su informe jurídico, ponen especial énfasis en que la salud del Xúquer depende de una gobernanza cooperativa. El Consorci se reafirma como el vehículo ideal para coordinar servicios compartidos, optimizar costes y ofrecer asistencia técnica y jurídica a los municipios.

Asimismo, el informe apuesta por la colaboración público-social, situando la custodia del territorio como una vía estratégica. Este modelo permite que entidades de la sociedad civil y ayuntamientos firmen acuerdos para el seguimiento ecológico y la sensibilización ciudadana, garantizando que la comunidad vecinal se sienta corresponsable del cuidado de su río.

Sobre el proyecto Canya a la Canya

El proyecto Canya a la Canya, desarrollado entre 2022 y 2026, se ha centrado en crear un gran corredor verde entre Sumacàrcer y Cullera, centrado en la recuperación de la biodiversidad autóctona y la reducción del riesgo de inundación. La iniciativa ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.