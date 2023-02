El Comité de Empresa del Departamento de Salud irá a la huelga a finales de marzo

El Personal Laboral del Departamento de Salud de La Ribera irá a la huelga. Así lo ha anunciado el Comité de Empresa en un comunicado al considerar que la propuesta de la Conselleria para el nuevo convenio colectivo es insuficiente, poco realista, discriminatoria, y que solo conduce a un apartheid laboral entre los mismos empleados públicos del área que dirige Miguel Mínguez, generando una conflictividad permanente.

Enrique Martínez, presidente del Comité de Empresa, ha lamentado que sus 3 principales reivindicaciones: la jornada, la conciliación y el complemento en situación de incapacidad temporal, no se han atendido. Algo que llevan negociando cerca de 5 años tras la reversión. Por ello, incide en que, pese a que su intención no es perjudicar a los ciudadanos, no ven otra alternativa que no sea la huelga

Este jueves se va a convocar un comité extraordinario para que el personal laboral subrogado se sume a la huelga. Huelga que previsiblemente comenzaría a finales de marzo.

Y un día más, el sindicato CSIF reclama más dotación de personal y mejora de instalaciones en el Hospital de La Ribera para aliviar la presión en los servicios de Urgencias, donde hasta esta mañana había 38 pacientes aguardando cama hasta 28 horas.