CCOO y UGT se manifiestan de nuevo a las puertas del Hospital de la Ribera para exigirle a la Consellería que respete los acuerdos

Este es el manifiesto hecho público por los sindicatos CCOO y UGT denunciando el imcumplimiento de los acuerdos:

Hoy, 7 de marzo, nos reunimos nuevamente en las puertas de los centros en señal de protesta ante la actuación de la Conselleria de Sanidad con respecto al personal laboral a extinguir. La Conselleria sigue sin querer cumplir los acuerdos firmados el año pasado, tras las convocatorias de huelga.

Esta situación sigue una clara estrategia política de 'al personal laboral' ni agua, lo que denota una falta de buena voluntad de la Administración hacia este personal trabajador. Con estas concentraciones queremos visibilizar nuestra existencia en los centros de trabajo y demostrar que no somos unos pocos, pues cada vez somos más. Tenemos condiciones laborales que deben ser respetadas y derechos que deben ser mejorados. Estamos congelados desde que nos subrogaron, hecho que nadie les pidió, sino que estaban obligados por ley, pero no por ello debemos pagar nosotros y nuestras familias el olvido y maltrato que estamos recibiendo por parte de nuestra empresa, la Conselleria de Sanidad.

Es necesario obligar a la Conselleria a que cumpla con sus obligaciones como empleador hacia el personal laboral a extinguir, independientemente de los obstáculos técnicos que puedan surgir ante la aplicación de los acuerdos. El respeto a estos acuerdos es esencial para mantener un clima de confianza y colaboración entre empleadores y empleados/as. No pueden mantener congeladas nuestras condiciones laborales de por vida.

La Conselleria nos está utilizando como rehenes en un intento de validar las no reversiones. Sigue una estrategia de desgaste, tratando de provocar que el personal abandone sus puestos de trabajo por hartazgo. Sin embargo, esto no les va a funcionar; cada día somos más personal, no estamos solos, somos muchos en toda la comunidad Valenciana. Cuando ingrese Manises seremos unas 5000 personas laborales a extinguir.

Es crucial que mantengamos visible nuestra existencia y que no caigamos en el olvido, que es precisamente lo que pretenden: ignorarnos hasta que nos cansemos. Pero no vamos a parar. Vamos a luchar por nuestros derechos y nuestras familias con determinación.

CCOO y UGT continuaremos con las medidas de presión porque no estamos dispuestos a renunciar a las mejoras alcanzadas tras intensas negociaciones y movilizaciones.