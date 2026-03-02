Benifaió abre la Exposición del Ninot 2026 y da la bienvenida a la fiesta fallera con la cabalgata y la crida

La presidenta de la Junta Local Fallera y alcaldesa de Benifaió Marta Ortiz, acompañada por los máximos representantes de las cinco comisiones locales y los miembros de la Junta Local, inauguró el pasado viernes 27 de febrero la Exposición del Ninot de las Fallas 2026 en el Mercado Municipal de Benifaió.

Los “Ninots” podrán ser votados hasta el próximo sábado 7 de marzo y también en línea a través de los siguientes enlaces:

NINOT MAJOR

NINOT INFANTIL

La Exposición muestra además las fotografías de los máximos representantes 2026 de cada comisión.

Antes de este acto inaugural se llevó a cabo la concentración del mundo fallero y vecinos en la Plaza Mayor donde el Grupo “Benifaió en dansa” ambientó la jornada festiva acompañado por la música del “tabal i la dolçaina”.

El sábado 28 de febrero el mundo fallero de Benifaió llevó a cabo por las principales calles de Benifaió a tradicional cabalgata, protagonizada por las cinco comisiones de Benifaió, ofreciendo fiesta, coreografías y multitud de disfraces. De noche, el balcón del Ayuntamiento de Benifaió acogió la tradicional “Crida Fallera” a cargo de los máximos representantes 2026 dando así inicio de forma oficial a la fiesta fallera en Benifaió.