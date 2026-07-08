AVA-ASAJA alerta de pérdidas masivas en cosechas en la próxima campaña por las altas temperaturas

La ola de calor asfixia al campo de La Ribera y AVA-ASAJA alerta de pérdidas masivas en cosechas cítricos y caquis en la próxima campaña, puesto que se producirá la caída de frutos al no poder cuajar.

El responsable de los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Agricultores, José Francisco Sales, ha advertido de que los termómetros por encima de los 35ºC están provocando un grave estrés abiótico en los cultivos, deteniendo por completo su crecimiento normal.

Sales también a alertado de que el calor extremo está acelerando la proliferación de plagas agresivas.

AVA-ASAJA urge a aumentar el riego contra el calor, una situación crítica en cultivos de secano, como viñas y olivos, donde las opciones de riego son prácticamente inexistentes.