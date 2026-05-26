AVA denuncia que el 90% de los municipios incumple la ley de Consejos Locales Agrarios

AVA ASAJA ha denunciado que el 90% de los municipios de la Comunitat Valenciana incumplen la ley de Consejos Locales Agrarios. En nuestra comarca, en La Ribera, este organismo no existe en 13 localidades, como en Alabalt de La Ribera, Alcàntera de Xúquer, Favara o Villanueva de Castellón.

Por ello, el sindicato agrario propone a la Conselleria de Agricultura que retire sus ayudas a los ayuntamientos que no constituyen o reúnen cada tres meses estos organismos, como establece la legislación.

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, lamenta que se esto se permita no dando voz a las necesidades del sector.

Aguado recomienda a los productores que trasladen a todos los partidos políticos, sobre todo antes de las elecciones municipales, la necesidad de designar un concejal de Agricultura que conozca y que se implique para convocar el consejo agrario trimestralmente y con una partida presupuestaria suficiente.

Localidades, como Alfarp, Antella, Catadau, LLaurí, LLombai, Montroi, Polinya, Sollana o Sumacàrcer, sólo lo convocan sus consejos locales agrarios una vez al año.

Cumplen con lo establecido por ley, Algemesí, Alzira, Carlet o Cullera, y marca la diferencia la localidad de Sueca, que reúne a este organismo una vez a la semana.