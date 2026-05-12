Agricultura

Los análisis del IVIA en parcelas de cítricos y frutales evidencian la elevada resiliencia de los suelos agrícolas tras la dana de 2024

Así se ha puesto de manifiesto en la Estación Experimental Agraria de Carcaixent en un acto al que ha acudido el director general de la PAC, Ángel Marhuenda

Virginia Delgado

La Ribera |

Presentación estudio IVIA sobre afección DANA en suelos agrícolas

Los suelos agrícolas afectados por la DANA de 2024 no se han visto perjudicados y han demostrado su resiliencia permitiendo cultivos de calidad.

Así se ha puesto de manifiesto mañana en la Estación Experimental Agraria de Carcaixent durante la presentación del estudio del impacto de la dana en suelos agrícolas realizado por el IVIA.

Un acto, que ha contado con la presencia del director general de la PAC, Ángel Marhuenda, quien ha destacado que tras más de 12.000 analíticas efectuadas por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, en colaboración con agricultores y otras instituciones, se ha conseguido demostrar que pese a los procesos de erosión y deposición derivados de las inundaciones de octubre de 2024, no se han detectado impactos generalizados sobre la fertilidad química del suelo, la seguridad alimentaria ni la calidad de la producción agraria.

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