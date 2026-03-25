Algemesí impulsa la formación de personas mayores para la prevención de delitos

El Ayuntamiento de Algemesí ha organizado para el próximo jueves, 26 de marzo, una charla-merienda dirigida a las personas mayores del municipio con el objetivo de reforzar su seguridad y prevenir posibles situaciones de riesgo. La actividad será impartida por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Algemesí y tendrá lugar a las 18:00 horas en el Casal de Festes.

La sesión se centrará especialmente en la prevención de ciberestafas a través del teléfono móvil, así como en la transmisión de pautas y consejos prácticos para mejorar la seguridad tanto en el ámbito doméstico como en los desplazamientos cotidianos.

Para asistir será imprescindible disponer de ticket previo, que se podrá recoger de manera gratuita en el Hogar del Jubilado en horario de mañana y tarde los días martes 24 y miércoles 25 de marzo, y en horario de mañana el jueves 26. El aforo es limitado hasta completar las plazas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha destacado que esta iniciativa “responde a la necesidad de ofrecer herramientas útiles a las personas mayores para que puedan identificar situaciones de riesgo que puedan aparecer a través de sus teléfonos móviles y actuar con mayor seguridad en su día a día. La prevención es clave, y la formación directa con los cuerpos de seguridad permite generar confianza y mejorar la protección de la ciudadanía”.

Por su parte, Quini Giner, concejala de Bienestar Social, Familia, Inclusión e Igualdad de Oportunidades, ha destacado la importancia de estas acciones coordinadas para garantizar el bienestar y la tranquilidad de las personas mayores.