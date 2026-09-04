Agroseguro estima en 17 millones de euros los daños provocados en el caqui tras el "reventón térmico" del pasado mes de agosto

2400 hectáreas de caqui ha contabilizado, por el momento, Agroseguro que se han visto afectadas por el reventón térmico del pasado 20 de agosto.

Desde Agroseguro han enviado a la zona 20 peritos para para agilizar los trabajos de tasación de las parcelas aseguradas y, así tramitar de forma rápida para los productores cuyos campos han sufrido daños masivos las indemnizaciones, que empezarán a percibir en un par de semanas.

Hoy, el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés, ha realizado una visita a Guadassuar, en la que ver in situ los graves daños causados en los cultivos del caqui y que eleva a 17 millones de euros las indemnizaciones por este fenómeno meteorológico en La Ribera.

Las localidades con más campos afectados son: Guadassuar, Alzira, L’Alcúdia, Massalavés, y Sumacàrcer.

El cultivo del caqui se ha visto en los últimos 5 años afectado gravemente por las inclemencias meteorológicas, con heladas, pedrisco, la DANA y ahora este reventón térmico han supuesto indemnizaciones por valor de 100 millones de euros. Por ello, desde Agroseguro han destacado la elevada implantación del seguro del caqui, en torno al 80% de la producción.