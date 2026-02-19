Abierto el plazo de inscripción para el XVI Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine de Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha abierto el plazo para presentar las solicitudes de participación en el XVI Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine “Memorial Rafael Talens Pelló”. Esta cita cultural, que se celebra ininterrumpidamente desde 2010, cuenta con el objetivo de fusionar la música de banda y el cine como una parte fundamental del patrimonio cultural.

La edición de 2026 se celebrará el sábado 1 de agosto en los Jardines del Mercado a las 22:00 horas. Previamente, a las 21:00 horas, tendrá lugar el tradicional desfile de las bandas participantes, en el que cada formación interpretará un pasodoble de libre elección.

El certamen cuenta con una dotación económica de 28.000 euros. Cada sociedad musical recibirá 4.000 euros por participar, cifra a la que se sumarán los premios obtenidos: 6.000 euros para el primer premio, 5.000 para el segundo, 4.000 para el tercero y 1.000 euros para el mejor desfile.

Las formaciones musicales interesadas deberán realizar su inscripción antes del 24 de abril, tal como se recoge en las bases publicadas. Las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico a casacultura@cullera.es o a través de la sede electrónica municipal. La información completa puede consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica del consistorio.

Esta cita musical está dirigida a bandas no profesionales y contará con un máximo de tres participantes. En caso de superarse ese número, la selección se realizará por sorteo, que determinará también el orden de actuación. Este sorteo se celebrará el 2 de mayo en la Casa de la Cultura de Cullera.