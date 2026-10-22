Real celebra la III Fira de la Cassalla

La III Fira de la Cassalla en el Parc de Real.

El evento englobará una serie de actividades todas ellas relacionadas:

III Concurs de Cassalles de la Comunitat Valenciana : I Concurs de Beure Nuvolet en Porró de 10 litros y el concurso de destreza "L'art de beure en porró". Muestra "Els destil·lats a Real" , recordando el pasado vinícola y destilero del siglo XIX de la localidad. Gastronomía : (dulce típico local hecho con cassalla) y stands de tapas y bebidas.



Carles Galletero, organizador de la feria, nos ha contado todos los detalles en