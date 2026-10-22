Real celebra la III Fira de la Cassalla

La III Fira de la Cassalla en el Parc de Real.
El evento englobará una serie de actividades todas ellas relacionadas:
- III Concurs de Cassalles de la Comunitat Valenciana:
- I Concurs de Beure Nuvolet en Porró de 10 litros y el concurso de destreza "L'art de beure en porró".
- Muestra "Els destil·lats a Real", recordando el pasado vinícola y destilero del siglo XIX de la localidad.
- Gastronomía: (dulce típico local hecho con cassalla) y stands de tapas y bebidas.
Carles Galletero, organizador de la feria, nos ha contado todos los detalles en Más de Uno La Ribera.