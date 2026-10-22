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Real celebra la III Fira de la Cassalla

El evento acoge el I Concurso de beber nuvolet en porrón

Luis Méndez

La Ribera |

Feria de la Cassalla en Real
Feria de la Cassalla en Real

La III Fira de la Cassalla en el Parc de Real.

El evento englobará una serie de actividades todas ellas relacionadas:

  • III Concurs de Cassalles de la Comunitat Valenciana:
  • I Concurs de Beure Nuvolet en Porró de 10 litros y el concurso de destreza "L'art de beure en porró".
  • Muestra "Els destil·lats a Real", recordando el pasado vinícola y destilero del siglo XIX de la localidad.
  • Gastronomía: (dulce típico local hecho con cassalla) y stands de tapas y bebidas.

Carles Galletero, organizador de la feria, nos ha contado todos los detalles en Más de Uno La Ribera.
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