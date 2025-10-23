Real celebra la II Fira de la Cassalla

Los días 24, 25 y 26 de octubre tenemos cassalla por todo lo alto. VUELVE LA FERIA DE LA CASSALLA AL MUNICIPIO DE REAL

El 24 de octubre, a las 12,00 horas se celebrará la II edición del Concurso de Cassallas de Real, en las modalidades de anís seco y licores anisados.

Durante el fin de semana se espera la llegada de centenares de falleros para participar en concursos como el II Concurs de Beure en Barral, donde se premia el arte y la plasticidad para empinar el codo, así como talleres específicos sobre “Com amerar una botija amb cassalla”.

El muncipio ribereño de Real, en plena Vall dels Alcalans, tuvo un pasado glorioso en la elaboración de vinos y destilados desde el siglo XIX, llegando a disponer de más de cuarenta bodegas y destilerias en la localidad.

De todos los caldos y espiritusos que se dieron a conocer, tal vez el “Anís Maura”, nombre que la familia Garrigós tomó prestado, con consentimiento expreso, del mismo presidente del gobierno de España, Antonio Maura, durante el reinado de Alfonso XIII, fuera el más afamado.

Según comenta el periodista Rafael Brines, Eduardo García Pérez, propietario de la empresa Industrial Realense, “persona con claras convicciones conservadoras, fué quien puso en sus botellas el nombre y la imagen del que fuera presidente gubernamental”. Se trataba de una botella con forma de guitarra que fue ocupando, poco a poco, las estanterías de bares y restaurantes de casi toda España. “Incluso los tranvias de Valencia anunciaban el anís Maura”, afirmaba Brines en un escrito que sirvió para justificar el nomenclator de una calle en Real a nombre de tan insigne personalidad.

Muchos años después, el alcalde de Real, Gerardo López, ha decidido recuperar aquel pasado etílico, organizando la que será la II Feria de la Cassalla, un evento que tendrá lugar los días del 24 al 26 de octubre y pretende combinar gastronomía, cultura y, como no, cassalla, un licor que procede de un municipio del interior de España, conocido como Cazalla de la Sierra, pero que el pueblo valenciano ha adoptado, con mucho gusto y afición, especialmente en los últimos años, cuando se ha convertido en una bebida ampliamente extendida entre asociaciones y colectivos, como el empuje para un buen almuerzo, una buena comida o rematar una cena.

El periodista Carles Galletero, gerente de la empresa STAR ON 45, S.L, y responsable de una amplia variedad de ferias gastronómicas será el encargado de dirigir este evento que aspira a convertirse en un referente anual. Tapas, vinos, licores y mucha fiesta es lo que promete esta feria, que servirá también para organizar el II CONCURSO DE CASSALLA VALENCIANA, al que concurrirán todas aquellas bodegas y destilerías que tengan a bien presentar sus muestras.

Gerardo López, autoridad local, quiere resaltar la importancia que tuvo la viticultura para la comarca, motivo por el cual se dearrollaran charlas y una exposición retrospectiva para que los visitantes puedan conocer la importancia de los licores y anisados de un municipio que supo distinguirse en dicha elaboración.

“Además -añade López- también queremos dar a conocer nuestro postrer típico elaborado con cazalla, las famosas “orelletes”, las cuales se darán a degustar por las amas de casa de la localidad. Una orelleta és una merienda fantástica más aún cuando va acompañada de un sorbo de cazalla”.

El Ayuntamiento de Real dispondrá de una líinea de transporte gratuita para asocaciones y colectivos, el llamado “Cassallabus”, de manera que los visitantes podrán trasladarse sín ningún tipo de problema para conocer el epicentro de una fiesta para comer y beber un producto que, si bien no tiene un origen totalmente valenciano, parece que ha pasado a formar parte del adn patrio