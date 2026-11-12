Jornadas sobre seda y patrimonio en Carcaixent

Carcaixent, como otras muchas ciudades y pueblos valencianos, tiene un rico patrimonio sericícola, que evidencia la importancia que el cultivo de los gusanos y la alambrada de la seda tuvo en nuestro territorio. Entre los siglos XVI y XIX, la seda fue la primera actividad económica de la ciudad y permitió el crecimiento demográfico y económico que propiciaron la constitución como villa independiente. En aquel momento, la ciudad se expandió y se construyeron nuevas casas que giraban alrededor de la "andana sedera", el espacio donde se llevaba a cabo todo el proceso. Socialmente la ciudad cambió, con el ascenso de una nueva oligarquía que controlaba el mercado de la seda. Y esto que pasó en Carcaixent también ocurrió en otras localidades valencianas y generó un rico patrimonio material e inmaterial que todavía perdura.

Además, el trabajo de la seda continúa muy vivo actualmente, gracias a la confección de trajes y complementos para diferentes fiestas tradicionales, como ahora las fallas, que mantienen viva una tradición y unos oficios que de otra manera, seguramente se habrían perdido. Tomando toda esta tradición, hay un buen grupo de artistas que utilizan los tejidos de seda y el hecho de tejer y coser como materia y técnica artística. Todo esto es el que pretende reivindicar Sederismos.

En esta primera edición la asociación cultural Olarte ha programado tres actividades:

El día 12 de noviembre a las 19.00 h en La Cooperativa-Espai Cultural de Carcaixent habrá una conversación a partir del álbum ilustrado Hilo de seda (Edicions 96), de Maria Josep Escrivà con ilustraciones de Joana Tamarit. Se trata de un libro para niños que cuenta la historia de un gusano de seda y nos explica, de manera poética, su metamorfosis, a la vez que hace un homenaje a las mujeres que mantuvieron la industria sedera. En el acto también participarán Mercé Palací, apasionada de la sericultura, y Alba Pla, bióloga y cosedora.

El 21 de noviembre a las 19.30 h, también en La Cooperativa, Vicent Guerola Blay, de la Universitat Politècnica de València, impartirá una charla con el título «La producción de la sederia valenciana vista desde su intrahistòria».

Para cerrar las jornadas, el 24 de noviembre se ha organizado una salida cultural al Museo Fábrica de Seda de Moncada, donde se podrá ver en directo el proceso de fabricación de las teles que se utilizan para la confección de los trajes de valenciana más exclusivos, utilizando técnicas y herramientas antiguas.

En palabras de Pau Àlvarez, colaborador de las jornadas: «lo que pretendemos es hacer un puente entre el patrimonio histórico de la seda y el uso contemporáneo desde un punto de vista artístico, y poder ofrecer en cada edición, nuevas propuestas».