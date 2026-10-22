1. El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en las mujeres. ¿Qué incidencia tiene actualmente y qué avances se han producido en su tratamiento?

2. ¿Por qué es tan importante detectar el cáncer de mama en fases iniciales?

3. ¿A quién va dirigido el programa de cribado y cada cuánto tiempo se recomienda la autoexploración mamaria?

4. ¿Cómo se atiende a una paciente con cáncer de mama en el Hospital Universitario de La Ribera?

5. ¿Qué novedades ha incorporado el hospital y qué papel tiene la reconstrucción mamaria?

6. Para terminar, ¿qué mensaje trasladaría a las mujeres con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama? ¿Podemos hacer algo para reducir el riesgo?