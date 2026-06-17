El comercio de Alzira celebra dos dias de promociones especiales

Este jueves 18 y viernes 19 de junio de 2026, los comercios de Alzira volverán a convertirse en protagonistas con la celebración de una nueva edición de los “Días de Promociones Especiales”, una campaña de dinamización comercial impulsada por la Asociación Empresarial de Alzira (AEA) con la colaboración de Caixa Popular, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Alzira.

Durante estas dos jornadas, los establecimientos adheridos ofrecerán a sus clientes descuentos exclusivos, promociones especiales, ofertas y ventajas comerciales con el objetivo de fomentar las compras en el comercio de proximidad, incentivar el consumo local y premiar la fidelidad de los consumidores.

Esta iniciativa persigue generar actividad económica, aumentar la afluencia de clientes a los negocios participantes y poner en valor la importancia del comercio local como motor económico y social de la ciudad.

Participa y gana una de las tres tarjetas regalo de 100 €

Todas las personas que realicen sus compras en los establecimientos participantes podrán participar en el sorteo de tres tarjetas regalo de 100 euros cada una.

Las tarjetas deberán utilizarse posteriormente en los comercios adheridos a la campaña, contribuyendo así a seguir impulsando la economía local.

¿Cómo participar?

- Realiza una compra en cualquiera de los establecimientos participantes.

- Escanea el código QR disponible en el comercio.

- Cumplimenta el formulario de participación.

- Entra automáticamente en el sorteo de las tarjetas regalo.

- El sorteo se celebrará de forma online el próximo 23 de junio de 2026 a las 16:30 horas en la sede de la Asociación Empresarial Alzira.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Alicia Sierra, portavoz de comercio de la AEA.