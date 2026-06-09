La Clau de Alzira cumple 10 años de atención al ciudadano

La Oficina de Atención Ciudadana La Clau celebra 10 años de funcionamiento. Con el objetivo de facilitar la relación presencial de la ciudadanía con el Ayuntamiento de Alzira, la Clau abría sus puertas por primera vez el 1 de junio de 2016. La tradicional oficina de registro se transformó en el actual OAC con el único objetivo de generar valor público a través de una nueva forma de relacionarnos con la ciudadanía.

De manera transversal y en colaboración con el resto de departamentos del Ayuntamiento, se unifica la atención y registro en un único punto, para orientar y asesorar a la ciudadanía en relación a las demandas que formulo, reducir tiempos de prestación de servicio, dar información sobre el estado de tramitación de sus solicitudes, suprimir o reducir la documentación requerida y eliminar toda la documentación prescindible.

Cómo ha explicado el concejal, Israel Pérez, “durante una década, La Clau ha sido la puerta de entrada en el Ayuntamiento para miles de vecinos y vecinas, facilitando trámites, resolviendo dudas y ofreciendo una atención próxima, eficiente y de calidad, un servicio que se ha convertido en una pieza fundamental para la ciudadanía de Alzira”.

Si revisamos las cifras del último año, un total de 53.517 personas atendidas en la Clau, 40.787 registros de entrada, de los cuales cerca de 24.600 son presenciales. “La cifra de personas que han acudido a nuestra oficina en estos años, una media diaria de 250 personas, hace evidente que los ciudadanos y ciudadanas de Alzira, identifican la Clau como un punto de atención, completo e integral, donde encontrar toda la información que necesitan y donde pueden hacer las diferentes gestiones, sin tener que ir a cada departamento de forma que se optimiza el tiempo de tramitación.

La atención presencial ha adquirido un gran nivel de complejidad en los últimos años debido al gran número de plataformas y aplicaciones informáticas que tienen que utilizar los gestores de la Clau y que requieren la utilización de certificado de empleado público y un nivel alto de uso de las TIC.

Actualmente, la Clau cuenta con un equipo de 14 personas, organizadas en mesas multidisciplinarias, donde la ciudadanía de Alzira puede recibir información respecto de todos los servicios municipales, realizar cualquier trámite ante el Ayuntamiento, así como remitir solicitudes y documentación a otras administraciones públicas estatales, autonómicas o locales.

Los usuarios pueden acudir a las oficinas con CITA PREVIA para hacer sus gestiones para tener atención preferente respecto del resto de personas que acuden o SIN CITA, en ese caso pasan a ser atendidos por los gestores por orden de llegada.