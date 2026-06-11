eventos

Carcaixent celebra este fin de semana su Fira Modernista

La XI edición tendrá a la música y la danza como hilo conductor

Luis Méndez

La Ribera |

Participantes en la Fira Modernista de Carcaixent en una edición anterior

La Feria Modernista vuelve del 12 al 14 de junio para salir a las calles y redescubrir el patrimonio modernista y cultural de Carcaixent. Este año se celebra la 11ª edición.

Entre otras propuestas están previstas exposiciones, visitas a Els Horts, rutas urbanas, recreaciones en edificios patrimoniales o talleres para el público infantil, organizados con la colaboración de diversos colectivos y entidades locales de Carcaixent.

En esta edición, la música y la danza van a ser el hilo conductor que permitirá conocer un poco más a la ciudad y su gente.

La XI Feria Modernista se configura, así, como una magnífica oportunidad para disfrutar de las calles de Carcaixent y descubrir la época de esplendor de la Naranja.

En Más de Uno la Ribera hemos hablado con la concejal de Turismo, Fina Naya.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer