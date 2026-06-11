Carcaixent celebra este fin de semana su Fira Modernista

La Feria Modernista vuelve del 12 al 14 de junio para salir a las calles y redescubrir el patrimonio modernista y cultural de Carcaixent. Este año se celebra la 11ª edición.

Entre otras propuestas están previstas exposiciones, visitas a Els Horts, rutas urbanas, recreaciones en edificios patrimoniales o talleres para el público infantil, organizados con la colaboración de diversos colectivos y entidades locales de Carcaixent.

En esta edición, la música y la danza van a ser el hilo conductor que permitirá conocer un poco más a la ciudad y su gente.

La XI Feria Modernista se configura, así, como una magnífica oportunidad para disfrutar de las calles de Carcaixent y descubrir la época de esplendor de la Naranja.

En Más de Uno la Ribera hemos hablado con la concejal de Turismo, Fina Naya.