La Barraca d'Aigües Vives celebra el Día Mundial del Medio Ambiente

Esta es la nota que han hecho llegar a los vecinos de la localidad:
Celebrem el dia mundial del medi ambient amb unes xerrades a la Barraca d’Aigües Vives
Amb el objectiu de celebrar el dia del medi ambient, el divendres 5 de juny a les 19:00 tindrà lloc a la Sala de Lectura Milagros Verez Marín de l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives una reunió informativa centrada en la sostenibilitat i el foment de la biodiversitat a la vall d’Aigües Vives.
Comptem amb la col·laboració de les associacions locals AMA Vall d'Aigües Vives i Patitas Olvidadas per a aquesta reunió informativa i se faràn 3 xerrades :
• Les iniciatives de foment de la biodiversitat i de sostenibilitat a la Vall d'Aigües Vives (a càrrec de l'ajuntament)
• Presentació del projecte d'enriquiment forestal de la Falzia (a càrrec de l'associació AMA Vall d'Aigües Vives)
• Fauna salvatge a la vall d'Aigües Vives, el seu paper en els ecosistemes (a càrrec de l'associació Patitas Olvidadas)
La Entitat Local Menor de la Barraca d’Aigües Vives ha complit l'any passat 25 anys des de la seua creació, a l’any 2000. Després d’anys dedicats a garantir els serveis bàsics, el manteniment dels carrers, la dotació d’oficines municipals i la conservació del patrimoni, la gestió pública i la societat civil ha d’afrontar ara un nou repte: cuidar i protegir la nostre vall, fomentant la biodiversitat, la restauració i la regeneració de la naturaleza.
"La unió europea vol plantar 3.000 milions d'arbres abans del 2030 i ho hem de fer nosaltres. No podem esperar que vinguen a fer-ho per nosaltres."
Per això l'ajuntament i les associacions implicades van a informar de la situació de la vall i de les iniciatives existents, just 10 anys desprès del terrible incendi que vam patir a l'any 2016.
Estem vivint en una zona privilegiada, tenim molt per conéixer, estimar, cuidar i protegir. Però també tenim molt que perdre. Per això hem de fer conciènciació, i hem de canalitzar entre totes i tots les activitats i les iniciatives per a cuidar i millorar la nostra vall, fent activitats amb un impacte positiu concret i real. Aixina, ens responzabilitzem i fem un futur viable.
L'ajuntament ja ha identificat varies zones i ha actuat per a renaturalitzar el territori:
1. Al Permabosc es fan actuacions de foment de la biodiversitat
2. A l'hort escolar ecològic del camí de l’Assagador el alumnat del col·legi Santa Maria d'Aigües Vives pot practicar la agricultura respetuosa amb el medi ambient i descubrir d'a on venen els aliments. Descubreixen i valoren aixina el treball dels llauradors.
3. La futura zona recreativa de la Font de la Creueta és un cas pràctic de com regenerar uns terrenys abandonats i erosionats per a fer un espai per a gaudir de la naturaleza entre amics o en familia. El projecte de zona verda recreativa de la Font de la Creueta contempla la plantació d’uns 300 arbres.
4. Zona del Carrascal, amb actuacions de reforestació i millora de la gestió de residus.
5. Ampliació i renovació de la depuradora amb un projecte innovador d'estalvi energètic, optimització de l'energia, reutilització de l'aigua depurada per a crear un aiguamoll.
La associació AMA Vall d'Aigües Vives també ha identificat una zona d'actuació a la Falzia per a millorar el entorn. Gràcies a l'autorització del MI Ajuntament de Carcaixent, (el propietari de les parcel·les), AMA ha començat un projecte de enriquiment forestal amb roures, carrasques, lledoners i altres especies forestals autoctones. Aprofitaran per a informar la ciutadania com ajudar a la plantació que just sera el dissabte 6 de juny, al sandemà del dia del medi ambient.
La associació animalista Patitas Olvidadas també estarà explicant el seu paper de concienciació sobre el respecte dels animals i ens fara una xerrada per a conéixer la fauna salvatge de la vall d'Aigües Vives i el seus beneficis en els ecosistemes.
Aquesta jornada té un clar propòsit pedagògic: apropar el conéiximent a la ciutadania per a fomentar una actitud proactiva basada en la responsabilitat, la col·laboració i la presa de decisions informades, amb una visió positiva i de futur.
En acabar, gaudirem d'un berenar d'aliments de certificació ecològica i de proximitat.
En Más de Uno La Ribera hemos hablado con el edil de Medio Ambiente, Gilles Denans.