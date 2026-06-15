Alzira acoge dos formaciones en emergencias de Cruz Roja para empresas

El Círculo Alzireño (La Gallera) acogió el sábado la primera de las dos sesiones organizadas para cerca de 200 empresas de la localidad y su zona de influencia para impartirles una formación en respuesta en emergencias ofrecida por Cruz Roja en coordinación con el Ayuntamiento de Alzira, con el que se avanza en un acuerdo de colaboración para llevar estas formaciones a comunidades vecinales y centros educativos.

El aforo limitado a un centenar de asistentes y la demanda de inscripciones entre el tejido empresarial de la zona llevaron a Cruz Roja a programar una segunda este martes, 16 de junio, para otro centenar de empresas en el mismo horario (de 9 a 14 horas).

El taller, inaugurado por el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y al que han asistido buen número de empresas, comerciantes locales y autónomos, les ha ofrecido conocimientos para saber actuar en cualquier tipo de emergencia que pueda darse, ya sea una inundación, un incendio, un escape químico, un accidente presenciado o un apagón, entre otros, y contar con los recursos y pautas necesarias para afrontar este tipo de situaciones.

Mediante estas formaciones, tanto las personas asistentes como por extensión sus equipos de trabajo y sus familias mejorarán su preparación y su nivel de seguridad cuando se produzca una emergencia.

A la conclusión de la formación, Cruz Roja les ha entregado una mochila con materiales y manuales de interés.

La formación del próximo martes 16 se celebrará en el Centre FPA Enric Valor, en la calle Verge el Lluch nº2 y se prevé la asistencia de otros representantes empresariales de Alzira y de otros puntos de la provincia y la Comunidad Valenciana.

En Más de Uno la Ribera hemos hablabo con Vicente Calatrava, responsable de formación de Cruz Roja Valencia.