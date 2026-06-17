Alginet acoge este viernes un nuevo espectáculo de Les Arts Volant

En su edición de 2026, la iniciativa estrena producción bajo el título “Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió”, una propuesta que combina zarzuela, humor y reinterpretación contemporánea del repertorio del compositor valenciano José Serrano.

El espectáculo, concebido como un disparate cómico-lírico, vuelve a apostar por el formato de un escenario móvil que se transforma en cada municipio y convierte la plaza en un teatro al aire libre.

La propuesta cuenta con la dirección escénica de Joan Font y la participación de los artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts, en una producción que revisita piezas poco conocidas del repertorio de Serrano desde una mirada fresca, desenfadada y pensada para conectar con públicos de todas las edades.

El nuevo espectáculo promovido por el Palau de les Arts Reina Sofía, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, se representará en la Plaza del Ayuntamiento de Alginet, este viernes, a las 22 h.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer.