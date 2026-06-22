ACSA crea un "escudo integral" para el comercio de Algemesí mediante dos alianzas clave en materia jurídica y de seguros

La Agrupació de Comerç i Serveis d’Algemesí (ACSA) ha consolidado una ambiciosa estrategia de protección y tutorización para el tejido comercial y empresarial del municipio tras encadenar la firma de dos importantes convenios de colaboración. En pocas semanas, la entidad ha tejido una red de seguridad técnica al aliarse con el despacho multidisciplinar Catena Abogados SLP y con la consultora Konecta Dos, agencia exclusiva de Generali Seguros. Ambos operadores, fuertemente arraigados en la localidad y miembros de la misma masa asociativa, se encargarán de blindar los pequeños comercios, industrias y autónomos frente a los imprevistos legales y los riesgos operativos del día a día.

Esta doble alianza responde a una realidad inaplazable para el pequeño empresario, el cual a menudo se enfrenta en absoluta soledad a la burocracia, las reformas laborales o a pólizas de seguro desactualizadas que no cubren los riesgos reales en el exterior de sus locales. Al actuar bajo el paraguas de ACSA, los comerciantes locales logran corregir esta ventaja competitiva, accediendo a economías de escala y condiciones preferentes que, de manera de individual, estarían reservadas únicamente para las grandes corporaciones.

Orientación legal y defensa garantizada

El primero de los pilares de este escudo corporativo se formalizó el pasado 20 de mayo con el bufete de Carlos Catena Molina. A través de este marco regulado, el despacho pone a la disposición de los asociados toda su infraestructura legal en áreas críticas como el derecho civil, mercantil, laboral y administrativo.

El convenio estipula que cualquier miembro de ACSA tendrá derecho a una primera consulta jurídica totalmente gratuita, ya sea presencial o telemática, de hasta 45 minutos de duración, orientada al análisis preliminar de sus dudas personales o de negocio. Asimismo, si el asunto requiere una intervención formal o defensa en los tribunales, el despacho aplicará una reducción directa del 10% sobre los honorarios profesionales correspondientes.

Minimizar el riesgo y optimizar el ahorro

Por su parte, la alianza sellada el 10 de junio con Konecta Dos Consultores de Seguros, bajo la dirección gerencial de Jorge Penadés, se centra en la prevención técnica y el

respirar financiero del autónomo. La firma se compromete a realizar auditorías de riesgos completamente gratuitas para examinar las pólizas vigentes de los comercios y detectar situaciones de infraseguro o falta de protección en elementos exteriores.

En el plano económico, el acuerdo introduce un incentivo directo con descuentos permanentes del 15% en nuevas contrataciones de seguros de Comercio, Oficinas o PYME, así como una bonificación fija del 25% en seguros de salud para el asociado y su núcleo familiar directo. Además, conscientes de la importancia de la jubilación para los titulares del pequeño comercio, Konecta Dos ofrecerá un servicio gratuito de diagnóstico financiero y fiscal para optimizar la rentabilidad de sus fondos de inversión y planes de pensiones frente a los rendimientos de la banca tradicional.

Tras la firma, ACSA iniciará una campaña activa de difusión y organizará, junto con Konecta Dos, seminarios informativos técnicos para concienciar sobre la importancia de la gerencia de riesgos en el ecosistema comercial local.

La Agrupació de Comerç i Serveis d’Algemesí (ACSA) es una entidad que representa y defiende los intereses del sector comercial y de servicios de la ciudad desde hace más de 30 años, promoviendo iniciativas que potencien el consumo local y añaden valor constante a sus asociados. Estos convenios se unen al convenio que ACSA tiene con la Caixa Rural d’Algemesí, con ventajas indiscutibles en productos financieros, y al que mantiene con la empresa VIMEL Energy con la pionera iniciativa que permite a los comercios instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en la puerta de su establecimiento.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Jordi Ferrís, vicepresidente de ACSA.