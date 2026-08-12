El Ayuntamiento de Benifaió obtiene el Sello Infoparticipa 2025 y se sitúa entre las 28 administraciones más transparentes de la Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento de Benifaió ha sido distinguido con el Sello Infoparticipa 2025, el máximo reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma de Barcelona a las administraciones públicas que destacan por la calidad, la transparencia y la accesibilidad de la información publicada a sus portales web.

El reconocimiento fue recogido por el concejal Iván Egea, en representación del Ayuntamiento de Benifaió. En la edición correspondiente a 2025, el Ayuntamiento ha logrado un 92,59% de cumplimiento, al superar 50 de los 54 indicadores establecidos por la Guía Infoparticipa, una metodología de evaluación de referencia en materia de transparencia municipal. Este reconocimiento adquiere una especial relevancia si se contextualizan los resultados obtenidos en la Comunidad Valenciana. Con este resultado, Benifaió se sitúa dentro del reducido grupo de administraciones valencianas que han conseguido este distintivo de excelencia en transparencia y buen gobierno.

Una evolución histórica en transparencia

La obtención del Sello Infoparticipa es el resultado de un proceso de mejora continua desarrollado durante los últimos años. En la evaluación de 2023, el Ayuntamiento cumplía 14 de los 52 indicadores, logrando un 26,92% de cumplimiento, sin obtener ningún reconocimiento. En 2024, el consistorio hizo un importante salto cualitativo al cumplir 37 de los 52 indicadores, consiguiendo un 71,15% de cumplimiento y obteniendo por primera vez la Mención Infoparticipa. En 2025, la metodología de evaluación amplió sus criterios, pasando de 52 a 54 indicadores, hecho que incrementó el nivel de exigencia de la evaluación. A pesar de este incremento, el Ayuntamiento de Benifaió no solo consolidó los avances logrados en los años anteriores, sino que llegó al cumplimiento de 50 de los 54 indicadores, obteniendo un 92,59% y consiguiendo el Sello Infoparticipa, el máximo reconocimiento que concede la Universidad Autónoma de Barcelona.

En términos globales, desde la primera evaluación hasta la actualidad, “el Ayuntamiento de Benifaió ha incrementado su nivel de cumplimiento en 65,67 puntos porcentuales, pasando del 26,92% al 92,59%. En términos relativos, esto supone una mejora del 243,95%,reflejo del importante esfuerzo realizado para reforzar la transparencia institucional, la rendición de cuentas y el acceso de la ciudadanía a la información pública”, ha explicado el edil Iván Egea.

Compromiso con el buen gobierno

Este reconocimiento “pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Benifaió con una administración cada vez más abierta, transparente y próxima a la ciudadanía, garantizando que la información pública sea accesible, comprensible y se encuentre permanentemente actualizada. La obtención del Sello Infoparticipa supone, además, un estímulo para continuar avanzando en la mejora continua de la transparencia municipal y consolidar Benifaió como un referente en materia de buen gobierno dentro de la Comunidad Valenciana” señala la alcaldesa de Benifaió Marta Ortiz.

El Ayuntamiento de Benifaió agradece “el trabajo y la implicación del personal municipal que ha participado en este proceso, así como el compromiso conjunto que ha hecho posible lograr un reconocimiento que sitúa el municipio entre las administraciones locales con los estándares más elevados de transparencia de toda la Comunidad Valenciana” señala Ortiz.