Vithas recuerda que el autocuidado es esencial para prevenir complicaciones y pedir ayuda a tiempo

Con motivo del Día Internacional del Autocuidado, los especialistas de los hospitales Vithas en la Comunidad Valenciana han destacado que la primera línea de prevención se encuentra en el propio paciente: en su capacidad para observar cambios físicos y emocionales, mantener hábitos de vida saludables y consultar con los profesionales sanitarios antes de que el malestar avance.

En este sentido, los especialistas recuerdan que muchas patologías empiezan con señales discretas que suelen normalizarse o pasarse por alto. Entre ellas, la Dra. Amina Bekki, médica especialista en Neumología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre advierte sobre “la pérdida o ganancia de peso sin causa aparente, el cansancio persistente, la falta de aire al realizar esfuerzos habituales, las palpitaciones, la hinchazón en piernas, los cambios en el sueño o las alteraciones en el hábito intestinal o urinario”.

Estas señales y otras como “dolores de cabeza frecuentes, mareos, sensación de debilidad o la aparición de bultos, manchas o cambios en la piel, pueden ser signos tempranos de enfermedades que, detectadas a tiempo, tienen un mejor pronóstico”, destaca la especialista.

Revisiones periódicas: clave para la detección precoz

La Dra. María Jesús Cano, directora médica de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, recuerda que las revisiones periódicas son esenciales para identificar problemas de salud antes de que se manifiesten de forma evidente. “Aunque deben adaptarse a la edad, sexo, antecedentes y factores de riesgo de cada persona, es recomendable realizar controles periódicos con Medicina General o Medicina Interna que incluyan la medición de la tensión arterial, análisis de sangre y control de peso”, explica.

Además, añade que “hay que hacerse revisiones específicas como las ginecológicas, urológicas, dermatológicas o de salud cardiovascular, sin olvidar los programas de cribado recomendados para determinadas patologías, como el cáncer de mama, colon o cuello uterino, que permiten identificar alteraciones en fases iniciales, cuando las opciones de tratamiento son más eficaces”.

La salud mental también requiere autocuidado

El autocuidado emocional es otro de los pilares que los especialistas de Vithas ponen sobre la mesa. El Dr. Enrique Gaspar, psiquiatra del Hospital Vithas Valencia Turia, advierte de que existen señales emocionales y conductuales que indican que es momento de consultar con un especialista, especialmente cuando el malestar empieza a interferir en la vida diaria. Entre ellas, destaca la “alteración significativa de la concentración, la disminución de la capacidad de disfrute, el ánimo bajo o irritable; el ánimo eufórico incongruente con la situación vital; aparición de voces que nadie más oye; obsesiones y compulsiones, las crisis de ansiedad frecuentes, la impulsividad o las conductas de riesgo, el aislamiento social y el abandono del autocuidado”.

El Dr. Gaspar recuerda que la ideación suicida “es un motivo de atención urgente y requiere contactar con los servicios de emergencia o con la línea de atención a la conducta suicida 024”.