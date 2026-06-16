Vithas lanza ‘Recuperando la sonrisa’, nuevo capítulo de su pódcast Historias & Historiales, protagonizado por el Dr. Rubén Davó

El grupo hospitalario Vithas ha publicado hoy un nuevo capítulo de su pódcast “Historias & Historiales”, una iniciativa que busca acercar a la sociedad el lado más humano de la asistencia sanitaria a través de testimonios reales de superación.

En esta ocasión, el episodio titulado ‘Recuperando la sonrisa” se traslada al Hospital Vithas Medimar en Alicante para conocer la historia de Josey su transformación de la mano del Dr. Rubén Davó. El capítulo narra la trayectoria de Jose, quien, con 42 años, sufrió un accidente de esquí, perdió sus incisivos centrales y posteriormente, el hueso maxilar.

Tras años buscando una solución sin éxito, su llegada a Vithas Davó supuso un punto de inflexión. Gracias a la implantación cigomática, el equipo liderado por el Dr. Davó logró devolverle la funcionalidad y la estética que había perdido décadas atrás.

"La transformación de pacientes como Jose es un testimonio de la madurez de la terapia con implantes cigomáticos", explica el Dr. Rubén Davó. "Es una evidencia científica que esta técnica es una solución efectiva y duradera, con una probabilidad de éxito de casi el 100% a largo plazo, que permite normalizar la vida de personas que daban su situación por perdida".

Un pódcast para humanizar la sanidad

Con este nuevo lanzamiento, Vithas continúa su apuesta por dar voz a médicos y pacientes. Según explica Óscar Márquez, director corporativo de Marketing y Comunicación de Vithas, el objetivo es “visibilizar el extraordinario trabajo de nuestros profesionales y la confianza que los pacientes depositan en nosotros”.

El episodio ya está disponible en la plataforma de streaming Spotify, y se suma a una serie que ya ha abordado temas como la neurorrehabilitación tras un ictus, la cirugía de mano o el tratamiento del cáncer de mama.

Las historias del canal de pódcast “Historias & Historiales” de Vithas están protagonizadas por médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios, junto a sus pacientes y familiares.

Este capítulo del pódcast ya se puede escuchar en Spotify y el teaser en las diferentes redes sociales del grupo (LinkedIn, Instagram, Facebook, X y YouTube). Amanda Hernández, responsable de Comunicación y Marketing del Hospital Vithas Alicante y Vithas Medimar ha realizado la producción; Mónica Ramírez, responsable de Comunicación y Marketing del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, la locución; mientras que Paula Huerta, social media manager de Vithas, ha coordinado el proceso hasta su publicación.