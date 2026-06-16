Villar: “Nadie del equipo de Gobierno dio ninguna orden al secretario de cambiar ningún informe sobre Les Naus”

El vicealcalde del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, ha puntualizado este martes que “nadie del equipo de Gobierno dio ninguna orden ni instrucción al vicesecretario de cambiar o modificar ningún informe relacionado con la urbanización de viviendas de Les Naus en la Playa de San Juan”.

“Puede que no me haya explicado lo suficientemente bien en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local al decir que no me constaba que se hubieran dado instrucciones al vicesecretario cuando lo que quería y quiero decir es que no se le dio ninguna instrucción en ese sentido”, ha recalcado Villar.

El también concejal de Asesoría Jurídica ha subrayado con rotundidad que “en ningún momento de todo este procedimiento ha intervenido ningún miembro del equipo de Gobierno para dar instrucciones al vicesecretario del Ayuntamiento o pedirle que modifique ningún expediente o informe de los que ha tramitado en relación con este asunto”.

Y es que hoy se ha conocido que el Grupo Socialista en el ayuntamiento de Alicante ha pedido a la jueza que instruye la causa que cite como testigo al vicesecretario, "vista la documentación aportada por el Consistorio a la causa"

Se trataría de correos electrónicos en los que el alto funcionario daba instrucciones a la Jefa de Patrimonio (que fue quien detectó las anomalías) para eliminar de su informe oficial sobre el escándalo nombres y cargos de las personas del ayuntamiento, vinculadas directamente o a través de familiares, a Les Naus.

Ahí es donde Villar ha negado rotundamente que nadie del Equipo de Gobierno diera ordenes al vicesecretario.

Manuel Villar, vicealcalde de Alicante