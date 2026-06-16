Piden a la jueza que cite a declarar como testigo al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante

La acusación popular que ejerce el grupo socialsita en el ayuntamiento de Alicante en la causa que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública en Les Naus ha pedido a la magistrada que instruye el procedimiento que cite a declarar como testigo al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante.

Así lo traslada en un escrito dirigido al juzgado, con fecha de 11 de junio, consultado por Europa Press, en el que los socialistas argumentan la solicitud de esa testifical "a la vista de la documentación aportada" por el consistorio a requerimiento de la magistrada, "parcialmente cumplimentado hasta esta fecha", y "en virtud del contenido de los correos ya aportados".

El pasado 11 de junio, la jueza acordó, en una providencia, pedir al consistorio alicantino que aportara correos aún no entregados relacionados con el caso y le dio cinco días para que los remitiera al juzgado.

Todo ello, tras argumentar el PSPV que la administración local entregó documentación que "no" se ajustaba "al requerimiento efectuado", ya que se aportaron "únicamente los correos que constan incorporados al expediente administrativo" y no "todos los correos" emitidos, "como se exigía", y remarcó que se acompañaban "únicamente los correos que van" del 26 al 31 de enero, "cuando el requerimiento comprendía el periodo" que va del día 15 al 31 de ese mes.

Por otro lado, en el mismo escrito, el PSPV ha pedido "que se requiera al Ayuntamiento de Alicante a fin de que aporte a autos el contenido completo de los expedientes de averiguación de hechos", abiertos a funcionarios, "cuya iniciación consta ya aportada" y "especialmente el/los informes de conclusiones del instructor de dicho expediente.