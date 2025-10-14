el colectivo insiste

Usuarios y trabajadres del Centro de Estancias Diurnas de Plaza de América trasladan sus protestas a la plaza del Ayuntamiento

👉Anuncian que las concentraciones seguirán hasta que se vuelva a abrir este recurso

Un instante de la concentración en la plaza del Ayuntamiento | Comisiones Obreras en l'Alacantí

La plaza del ayuntamiento de Alicante ha sido hoy el escenario de una nueva protesta de usuarios y trabajadores del extinto servicio de Estancias Diurnas de la Plaza de América, cerrado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento sin explicación ni justificación comprensible, según ha mantenido Comisiones Obreras.

El responsable de la Federación de Servicios Sociosanitarios de Comisiones en la Comarca, Paco Tébar, ha reivindicado el carácter esencial y eficaz de este recurso para afrontar la soledad de las personas mayores que, además, durante años ha dado forma a un equipo profesional altamente especializado. La eliminación del recurso y la pérdida del equipo son dos lujos que esta ciudad ni puede ni quiere permitirse.

Ha anunciado que las protestas van a seguir hasta que este servicio se recupere. También ha recordado la disposición de la consellería de Bienestar Social a encontrar una solución con el ayuntamiento.

Paco Tévar

Esta vez, la concentración de protesta por el cierre del Servicio de Estancias Diurnas se ha hecho en la Plaza del Ayuntamiento para que el mensaje sea atendido por quienes tienen la responsabilidad de cuidarlo y no de cerrarlo, ha añadido Paco Tévar.

Es el momento de soluciones realistas y reales. De pasar de las promesas a los hechos y de demostrar que el interés y preocupación que muestran alcalde y concejala de Bienestar Social, Mayores y Familia se transforme, de manera inmediata, en la reapertura del recurso y la readmisión de la plantilla, ha añadido.

