Urbanismo deniega la licencia de obra para un hotel en el antiguo cine Ideal por ser “incompatible con su protección”

. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha emitido y notificado un decreto de denegación de la licencia de obra mayor y ambiental para hotel de cuatro estrellas, solicitada por la mercantil Ataraxia Ibérica S. L. U., en el edificio del antiguo cine Ideal. La denegación de la licencia se sustenta en un informe técnico desfavorable emitido el 25 de marzo de 2026 que, tras analizar la documentación aportada a lo largo del proceso, concluye que estas obras “no resultan compatibles con el régimen de protección” del edificio.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, aclara que, en cualquier caso, esta denegación de licencia de obra “se circunscribe estrictamente al proyecto presentado” y que “el edificio puede destinarse a usos compatibles con su protección”. En este sentido, el edil avanza que “nos consta que hay varios proyectos culturales sobre la mesa que podrían encajar perfectamente”.

En concreto, los técnicos de Urbanismo informaron desfavorablemente las obras “de demolición completa de edificio protegido manteniendo las fachadas, y posterior reconstrucción para hotel de 4 estrellas (sin respetar la volumetría interior, la disposición y número de forjados iniciales) de nueva planta, con modificación de la volumetría exterior y apertura y modificación de huecos en fachadas” por “exceder del régimen transitorio de protección previsto en el decreto 62/2011 y vulnerar la salvaguarda, restauración y mantenimiento de los elementos protegidos definitorios de la estructura arquitectónica del edificio reconocidos y amparados por el Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Tradicional (PEPCCT), por el Catálogo de Protecciones en tramitación y por los informes vinculantes de la Dirección General de Cultura y Patrimonio”.

El decreto de denegación de licencia señala que “procede aceptar el motivado y exhaustivo informe técnico emitido y, en su virtud, considerar que no resultan compatibles desde el ámbito patrimonial las actuaciones previstas” y añade que “no constando proyecto presentado por la mercantil interesada, a pesar de haber sido previamente requerida, susceptible de ser aprobado, procede en su virtud, denegar la licencia de obra mayor solicitada”.