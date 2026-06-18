La Universidad de Alicante prevé temperaturas muy altas entre el sábado y el lunes

Una ola de aire sahariano elevará notablemente las temperaturas durante el fin de semana de las fiestas de Hogueras de Alicante, entre el sábado y el lunes, y dejará noches ecuatoriales con valores mínimos por encima de los 25 grados.

El responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, el catedrático Jorge Olcina, ha informado a EFE de que este episodio de aire procedente del Sahara es la segunda de la actual temporada de primavera-verano, tras otra a finales de mayo.

Del sábado al lunes se alcanzarán temperaturas muy elevadas en la zona interior de Alicante, con máximas de entre 38 y 39 grados centígrados en la zona de Villena, y termómetros algo más bajos en la franja litoral.

"Me preocupan más las horas nocturnas porque serán muy calurosas, con noches ecuatoriales por encima de 25 grados que harán que se pierda mucho confort", ha explicado el experto, para quien habrá que extremar la hidratación y la protección solar durante esas jornadas "hasta que afortunadamente a partir del martes los termómetros bajen un poco".

A día de hoy, el pronóstico de AEMET confirma las previsiones que ha dado Jorge Olcina en la siguiente imagen, aparecen los valores previstos durante los días de Hogueras. Otro factor del que habrá que estar pendiente es la humedad; en principio esas máximas coinciden con la sensación térmica prevista. Por lo que, en principio, los porcentajes de humedad no serán excesivamente altos.