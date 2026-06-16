Detenidos los autores del robo de 2.000 kilos de cobre causando daños que superan los 100.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 21 y 41 años, vecinos de Alcoy, como presuntos autores de trece robos de cobre cometidos en el alumbrado público y en cargadores de vehículos eléctricos de pequeñas localidades del interior de las provincias de Alicante y Valencia.Se les atribuye la sustracción de unos 2.000 kilos de cobre y se estima que los daños ocasionados a los ayuntamientos afectados podrían superar los 100.000 euros.

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La forma de desarrollar los robos apuntaba desde un primer momento a los mismos autores y la Guardia Civil de Ibi comenzó esta investigación que les ha llevado a buscar la colaboración de sus compañeros de Muro y de la Policía Local de Alcoy para constatar la venta del cobre a varios centros de tratamiento y reciclaje de L’Alcoià.

Uno de los dos detenidos | Comandancia Provincial de Alicante

Esto permitió detener a los sospechosos, en Jávea donde se les incautaron unos 200 metros de cable sustraído esta misma noche, además de las herramientas que usaron para los robos.

En principio han actuado en Alcoleja, Alfafara, Almudaina, Campo de Mirra, Fageca, Famorca, Gorga, Xàbia y Planes y en los municipios valencianos de Bélgida, Carrícola, El Palomar y Otos. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy, en funciones de guardia, quedando en libertad con la imposición de medidas cautelares.