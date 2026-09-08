La Universidad de Alicante acoge a 8.000 nuevos alumnos de los más de 25.000 que han vuelto al campus

La Universidad de Alicante (UA) ha iniciado este lunes el curso 2026-2027 con un total de 25.076 estudiantes matriculados hasta la fecha, de los que 8.162 son alumnado de nuevo ingreso.

Aunque el proceso de matrícula continúa abierto y los datos todavía son provisionales, las cifras actuales reflejan "una elevada demanda de la oferta formativa" y, según la institución, "consolidan" su "atractivo" para estudiantes procedentes de distintos puntos del territorio nacional e internacional.

Del total, 23.032 estudiantes son los matriculados en grados universitarios y 2.044 en másteres. De las 23.032 matrículas en grado, 13.777 corresponden a mujeres y 9.254 a varones. En másteres, se mantiene la mayor presencia femenina, con 1.177 mujeres matriculadas frente a 867 hombres.

El inicio de las clases coincide con la celebración de las jornadas de acogida organizadas por facultades y centros para "facilitar la incorporación del nuevo estudiantado a la vida universitaria". Estas actividades ofrecen información sobre recursos académicos, servicios de apoyo, programas de acompañamiento y oportunidades de participación en la comunidad universitaria.

Además, los próximos 16 y 17 de septiembre tendrá lugar la XXI edición de la Bienvenida UA, una iniciativa que, organizada desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, reunirá a servicios universitarios, asociaciones, empresas e instituciones colaboradoras con el objetivo de acercar al alumnado todas las posibilidades que ofrece el campus.

datos provisionales

Los datos provisionales de matrícula muestran una "fuerte demanda" en ámbitos como Educación, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales y Jurídicas. Entre las titulaciones con mayor número de estudiantes matriculados destacan los grados en Maestro en Educación Primaria, con 1.725 estudiantes; Maestro en Educación Infantil, con 1.387; Derecho, con 1.294; Administración y Dirección de Empresas (ADE), con 1.177; Ingeniería Informática, con 1.003; Publicidad y Relaciones Públicas, con 969; Enfermería, con 827, y Criminología, con 692, entre otros.

También registran una "notable aceptación" los dobles grados de la Facultad de Derecho, "especialmente" Derecho y ADE, con 516 estudiantes; Derecho y Criminología, con 375, y Derecho y Relaciones Internacionales, con 317. En el ámbito científico y tecnológico, destacan Matemáticas, Física, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Robótica e Ingeniería en Inteligencia Artificial, titulaciones que mantienen "una elevada demanda" entre el alumnado.

Desde el Vicerrectorado de Estudios y Empleo se subraya que la práctica totalidad de la oferta formativa presenta niveles de ocupación muy elevados. El vicerrector del área, Raúl Ruiz Callado, destaca que "las titulaciones de Ciencias de la Salud y buena parte de los estudios científicos y tecnológicos continúan situándose entre las más solicitadas por el estudiantado, una tendencia que confirma el interés creciente por áreas vinculadas a la innovación, la investigación y las profesiones emergentes".

Al mismo tiempo, ha continuado la institución académica, "las enseñanzas de Humanidades mantienen su papel esencial dentro de la oferta académica de la UA", esenciales para "aportar una formación crítica, cultural y lingüística de gran valor para la sociedad".

Atención a los estudiantes

Callado ha señalado que la UA afronta este nuevo curso con "especial refuerzo" de su "compromiso con la atención al estudiantado y la mejora de los canales de comunicación institucional".

Así, el objetivo es "garantizar que toda la información relativa a actividades académicas, becas, movilidad, empleabilidad y vida universitaria llegue de forma ágil y directa a la comunidad estudiantil a través de los diferentes recursos digitales de la institución".