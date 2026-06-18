Transportes impulsa la Variante de Torrellano tras obtener la Declaración de Impacto Ambiental

El Ministerio de Transportes ha recibido la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del “Estudio informativo complementario del Proyecto de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Variante de Torrellano”, que se ha publicado hoy en el BOE.

De esta forma se impulsan los trabajos para poner en servicio todo el tramo de la variante de Torrellano hasta la estación Alicante, lo que permite desmantelar la vía ferroviaria costera entre San Gabriel y Agua Amarga.

Con esta resolución, se confirma la decisión del Ministerio de Transportes de descartar electrificar y cambiar de ancho del tramo de la costa para encaminar de forma provisional los tráficos de mercancías mientras se construye la variante. En su lugar, las circulaciones de mercancías se desviarán por la línea de alta velocidad Murcia-El Reguerón, tal y como se comprometió el ministro Óscar Puente durante una de sus visitas a la ciudad de Alicante.

Para ello, se deberá ejecutar un ramal de conexión entre la línea de alta velocidad y la línea La Encina–Alicante, que dará continuidad en ancho estándar a los servicios de mercancías a Murcia/Cartagena/Almería.

Busca varios objetivos

La Variante de Torrellano forma parte del proyecto de remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante,y busca cumplir con los objetivos de mejorar las prestaciones de los servicios de Cercanías de la línea C1 Alicante–Murcia del Carmen; aumentar la capacidad operativa y la funcionalidad de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante y su integración en el Corredor Mediterráneo; crear una conexión ferroviaria directa con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y desmantelar la vía de la costa, eliminando la barrera urbanística para abrir la ciudad de Alicante al mar.

La Variante ha sido estructurada en dos fases:

La fase I está concebida para dar servicio al Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, con la creación de una estación. Este tramo está en la fase de redacción del proyecto constructivo.

La fase II dará continuidad a la Fase I, hasta llegar a la estación de Alicante-Término.

Datos técnicos

La Variante de Torrellano se configura en ancho estándar (1.435 mm) y doble vía electrificada en la mayor parte de su recorrido, permitiendo la circulación tanto de trenes de viajeros (Cercanías y media distancia) como de mercancías. El tramo inicial discurre a lo largo de aproximadamente 2,5 km por la línea convencional que une la capital con Villena, mediante un tercer carril que se instalará sobre la infraestructura actual; a partir de ese punto, la vía se duplica y se configura exclusivamente en ancho estándar.

Asimismo, el estudio incluye los ramales de conexión con las líneas Alicante-La Encina (dirección Valencia) y Alicante-El Reguerón (dirección Murcia).

Las obras, además, incluirán tres grandes viaductos: uno de 774 metros sobre la A-31, otro de 1.219 sobre la A-79 y un túnel excavado de 1.017 metros para atravesar la sierra de Colmenares.