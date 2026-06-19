Tellado bendice a Luis Barcala para volver a ser candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027

Luis Barcala volverá a ser el candidato del PP a la alcaldía de la ciudad de Alicante en las elecciones de mayo de 2027, ha adelantado este viernes el secretario general de los populares, Miguel Teallado.

Lo ha hecho una visita a la ciudad donde ha visitado la plaza del ayuntamiento y la hoguera oficial antes de asistir a la primera mascletà del concurso oficial de las fiestas de Hogueras, en un recorrido junto al alcalde, a gran parte de los concejales del equipo de gobierno y a varios diputados nacionales, como Macarena Montesinos y Joaquín Melgarejo.

"Le he dicho, y él ya lo sabía, que la dirección nacional del partido quiere que siga siendo nuestro candidato y que siga siendo el alcalde de esta ciudad", ha asegurado Tellado, para quien Barcala y su equipo realiza "un trabajo muy importante a lo largo de esta legislatura".

"Es un alcalde con el 40 por ciento del voto y de esos hay pocos en España", ha comentado el número dos del PP, quien ha insistido en que Barcala "es un alcalde de los buenos, un alcalde que sabe defender esta ciudad como nadie y creo que su trabajo está ahí, encima de la mesa, para que los alicantinos lo juzguen en el mes de mayo del próximo año y nos vuelvan a dar su confianza, como estoy seguro de que así sucederá".

"Plena" confianza en Barcala sobre Les Naus

Preguntado por el escándalo de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, la promoción Les Naus, Tellado ha considerado que "el alcalde ha actuado con total transparencia" porque "se han dado las explicaciones pertinentes".

Ha proseguido que existe una comisión de investigación y que "hay que dejar actuar a la Justicia, dejar trabajar a las comisiones de investigación en marcha y, en ese sentido, tenemos plena confianza en el alcalde de Alicante".

Tellado no ha querido desaprovechar la oportunidad para referirse a las hogueras, fiesta declarada de interés turístico internacional "desde hace tiempo" y "que ningún español debería perderse".