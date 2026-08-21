FIN DE SEMANA

DJ Symphonic llega SkyFest Benidorm este viernes con una experiencia sinfónica-electrónica única

Un show con la emoción de una gran orquesta que se une a la energía de los mayores éxitos de la música electrónica, el pop y el dance

Redacción

Alicante |

DJ Symphonic llega SkyFest Benidorm
DJ Symphonic llega SkyFest Benidorm | SkyFest

La Royal Film Concert Orchestra y DJ Symphonic, presentan en Benidorm un espectáculo rompedor que derriba las fronteras entre la música clásica y la cultura electrónica para ofrecer una experiencia sonora y visual absolutamente inolvidable.

No será un concierto al uso. Una explosión de emociones en la que el público pasará de la épica de Bohemian Rhapsody al éxtasis de Sandstorm, del magnetismo de Titanium a la emoción de Wake Me Up, de la belleza de Viva la Vida al estallido de One More Time, todo interpretado por una de las orquestas más prestigiosas de Europa. (tráiler video DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra)

Los arreglos sinfónicos multiplican la intensidad de canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, demostrando que la música electrónica también puede emocionar desde la majestuosidad de una gran formación orquestal.

El repertorio reúne algunos de los mayores himnos de la historia reciente de la música: Flying Free, Summer, Hey Brother, Adagio for Strings, The Final Countdown, A Sky Full of Stars, YMCA, I Will Survive, L'amour Toujours, además de un espectacular homenaje a Daft Punk, un recorrido por la historia del dance con temas de ATB, Robert Miles y Avicii, y un vibrante tributo a la música italiana con Ricchi e Poveri y Raffaella Carrà.

La Royal Film Concert Orchestra, reconocida internacionalmente por sus exitosas giras y por acercar la música sinfónica a nuevos públicos, volverá a demostrar que una orquesta del siglo XXI puede emocionar tanto interpretando las grandes bandas sonoras del cine como reinventando los himnos que marcaron la historia de la música electrónica.

Con una potente producción, una puesta en escena espectacular y un repertorio pensado para cantar, bailar y emocionarse, DJ Symphonic promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del verano en la Costa Blanca, porque hay canciones que nunca pasan de moda, y cuando las interpreta una gran orquesta... simplemente se vuelven gigantes.

Programa

Pont Aeri – Flying Free

Coldplay – Viva la Vida

Calvin Harris – Summer

Avicii – Wake Me Up

Darude – Sandstorm

Avicii – Hey Brother

XTM – Fly on the Wings of Love

Europe – The Final Countdown

Queen – Bohemian Rhapsody

Coldplay – A Sky Full of Stars

David Guetta – Titanium

Tiësto – Adagio for Strings

Gloria Gaynor – I Will Survive

Safri Duo Medley – The Bongo Song & Sambadagio

Daft Punk Medley – One More Time, Get Lucky y Aerodynamic

Village People – YMCA

Ricchi e Poveri – Sarà Perché Ti Amo

Raffaella Carrà Medley

DJ History Medley – ATB, Children y Levels

Gigi D'Agostino – L'amour Toujours

ROYAL FILM CONCERT ORCHESTRA - DJ SYMPHONIC

Viernes 21 de agosto · SkyFest Benidorm

Venta de entradas en Vivaticket

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