DJ Symphonic llega SkyFest Benidorm este viernes con una experiencia sinfónica-electrónica única

La Royal Film Concert Orchestra y DJ Symphonic, presentan en Benidorm un espectáculo rompedor que derriba las fronteras entre la música clásica y la cultura electrónica para ofrecer una experiencia sonora y visual absolutamente inolvidable.

No será un concierto al uso. Una explosión de emociones en la que el público pasará de la épica de Bohemian Rhapsody al éxtasis de Sandstorm, del magnetismo de Titanium a la emoción de Wake Me Up, de la belleza de Viva la Vida al estallido de One More Time, todo interpretado por una de las orquestas más prestigiosas de Europa. (tráiler video DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra)

Los arreglos sinfónicos multiplican la intensidad de canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, demostrando que la música electrónica también puede emocionar desde la majestuosidad de una gran formación orquestal.

El repertorio reúne algunos de los mayores himnos de la historia reciente de la música: Flying Free, Summer, Hey Brother, Adagio for Strings, The Final Countdown, A Sky Full of Stars, YMCA, I Will Survive, L'amour Toujours, además de un espectacular homenaje a Daft Punk, un recorrido por la historia del dance con temas de ATB, Robert Miles y Avicii, y un vibrante tributo a la música italiana con Ricchi e Poveri y Raffaella Carrà.

La Royal Film Concert Orchestra, reconocida internacionalmente por sus exitosas giras y por acercar la música sinfónica a nuevos públicos, volverá a demostrar que una orquesta del siglo XXI puede emocionar tanto interpretando las grandes bandas sonoras del cine como reinventando los himnos que marcaron la historia de la música electrónica.

Con una potente producción, una puesta en escena espectacular y un repertorio pensado para cantar, bailar y emocionarse, DJ Symphonic promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del verano en la Costa Blanca, porque hay canciones que nunca pasan de moda, y cuando las interpreta una gran orquesta... simplemente se vuelven gigantes.

Programa

• Pont Aeri – Flying Free

• Coldplay – Viva la Vida

• Calvin Harris – Summer

• Avicii – Wake Me Up

• Darude – Sandstorm

• Avicii – Hey Brother

• XTM – Fly on the Wings of Love

• Europe – The Final Countdown

• Queen – Bohemian Rhapsody

• Coldplay – A Sky Full of Stars

• David Guetta – Titanium

• Tiësto – Adagio for Strings

• Gloria Gaynor – I Will Survive

• Safri Duo Medley – The Bongo Song & Sambadagio

• Daft Punk Medley – One More Time, Get Lucky y Aerodynamic

• Village People – YMCA

• Ricchi e Poveri – Sarà Perché Ti Amo

• Raffaella Carrà Medley

• DJ History Medley – ATB, Children y Levels

• Gigi D'Agostino – L'amour Toujours

ROYAL FILM CONCERT ORCHESTRA - DJ SYMPHONIC

Viernes 21 de agosto · SkyFest Benidorm

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