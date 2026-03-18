Svidorova-Nagy y Tovar-Moreno se cuelgan el oro en Sant Joan

No decepcionó el Circuito de Invierno de Vóley Playa de la Comunitat Valenciana en su paso por Sant Joan d'Alacant por cuarto año consecutivo. Las dos pistas ubicadas en el Polideportivo acogieron un fin de semana de alto nivel y gran ambiente debido al público asistente y a la colaboración del CV Sant Joan.

En la competición femenina, la húngara Eszter Nagy y la rusa Elena Svidorova volvieron a subirse a lo más alto del podio como ya hicieron en la prueba anterior disputada en Gandía, consolidándose como las grandes rivales a batir sobre la arena. La final también fue frente a las veteranas Deborah Giaoui y Nazaret Florián, quienes obtuvieron la recompensa de la plata tras una jornada de sábado repleta de emoción. Por último, el bronce fue para las jóvenes de la selección española Sinemis Aslan y Paula Ceballos.

En la competición masculina, el alicantino Dani Moreno y el venezolano Hernán Tovar se adaptaron mejor a la arena de las pistas del polideportivo y al viento para subirse a lo más alto del podio tras imponerse en la final al valenciano Jorge Pascual y al alemán Wouter Hieronimus, una de las parejas sorpresa de la competición. Por su parte, el ucraniano Slava Karvatskyi y el estadounidense Isaac Levinson, grandes dominadores del circuito, pagaron su falta de consistencia en este domingo y se quedaron sorprendentemente fuera del podio, ya que el bronce fue para los jóvenes Víctor López y Gaizka Guerrero, de la selección española.

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La siguiente parada del Circuito de Invierno, que reparte premios en metálico y es puntuable para el ranking nacional, tendrá lugar el próximo fin de semana, 21 y 22 de marzo, en Benicàssim, y realmente se trata de la segunda prueba, que fue aplazada en su día por el temporal de viento. La gran final del Circuito, que puntúa doble, se disputará el 28 y 29 de marzo en la Playa de San Juan de Alicante.