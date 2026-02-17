Sant Joan y la Cámara impulsan acciones formativas para jóvenes y mayores de 45 años

El alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, han presentado hoy las acciones formativas que se van a impulsar en próximas fechas a raíz del convenio firmado entre ambas instituciones para la colaboración mutua en la realización de los programas Talento Joven y Talento +45 en el municipio de Sant Joan d’Alacant. Al acto también ha asistido la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Charo Tomás.

En concreto, los cursos ofrecidos por la Cámara de Comercio que se impartirán este 2026 en Sant Joan son, dentro del programa Talento Joven, el curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil (ya en fase de inscripción), el de Auxiliar de Comercio y Almacén, y el de Celador Sanitario. Y dentro del programa Talento +45, el curso de Cuidador de Personas Dependientes.

En palabras del alcalde, Santiago Román, “desde el ayuntamiento tenemos la obligación de fomentar el empleo y la formación para mejorar la empleabilidad, y qué mejor que sea a través de la Cámara de Comercio. Es muy positivo que el Ayuntamiento de Sant Joan y la Cámara de Comercio de Alicante vayan de la mano. Nuestro objetivo con estos cursos, es que todo aquel que quiera tener un determinado empleo tenga acceso a la formación necesaria para lograrlo. Por eso es muy importante que las dos instituciones trabajen ende manera coordinada”.

Por su parte, la concejala de Empleo, Charo Tomás, ha destacado que “hay mucha gente demandando formación, tanto jóvenes como mayores de 45 años, y para eso la Cámara de Comercio es el mejor lugar para formarse”. La edil ha destacado la gratuidad de los cursos, tanto los que están en marcha como otros que se están gestionado entre la Concejalía de Empleo y la Cámara de Alicante para conseguir la acreditación necesaria para ser conductor de autobús.

Asimismo, el presidente de la Cámara, Carlos Baño ha manifestado que “el objetivo fundamental de estas formaciones es mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años. Para ello les ofrecemos orientación profesional y formación adaptada a las necesidades reales del mercado laboral. El itinerario comienza con el refuerzo de habilidades sociales y continúa con una especialización en sectores demandados por las empresas del municipio y la comarca”. En este sentido, Baño ha destacado que "el éxito de estos programas es la empleabilidad de los jóvenes que los cursan".

El presidente de la Cámara también ha incidido en el Programa 45+, "con grandes resultados para la readaptación de personas que han tenido una experiencia laboral en un sector y reorientarlos hacia otros sectores con alta demanda laboral". Como incentivo adicional, las empresas que contraten a estos jóvenes durante al menos seis meses a jornada completa podrán solicitar una ayuda directa de 5.000 euros, compatible con el resto de ayudas públicas.

Obligaciones por ambas partes

En relación con el objeto del presente convenio, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant se compromete a colaborar con la Cámara en la captación de usuarios para las acciones de orientación y formación; colaborar en la realización de acciones de promoción y difusión de ambos programas, tanto a los colectivos al que se dirige, como a las empresas de la localidad; y poner a disposición las instalaciones municipales para la realización de las distintas acciones derivadas del desarrollo de los citados programas. Por su parte la Cámara se compromete a llevar a cabo aquellas acciones y cursos de formación de los contemplados en el anexo del convenio, de acuerdo a las necesidades e intereses del mercado laboral. Esto conlleva aportar personal cualificado para el desarrollo de las distintas acciones y financiar los cursos que finalmente se realicen.

Según datos del Ministerio de Empleo, actualmente hay 276 jóvenes del municipio de Sant Joan d’Alacant inscritos y activos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, susceptibles de beneficiarse de esta iniciativa, mientras que en la comarca de L’Alacantí esta cifra se eleva a 7.400 jóvenes activos. Desde su puesta en marcha, la Cámara de Alicante ha colaborado con 37 ayuntamientos de la provincia y 23 asociaciones, atendiendo a casi 15.000 jóvenes. De ellos, 1.790 han logrado su inserción laboral, un resultado que consolida el impacto positivo del programa.