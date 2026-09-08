San Vicente del Raspeig prepara la tercera edición del SunVive Fest

San Vicente del Raspeig acogerá el 19 de septiembre el festival SunVive Fest, un encuentro que tendrá lugar en la avenida de la Libertad y la Plaza de España, desde las 11 de la mañana hasta las 22 horas, destinado a dar visibilidad a jóvenes artistas y creadores emergentes en un espacio donde podrán mostrar su trabajo y conectar con el público.

La programación y novedades de la próxima edición han sido presentadas por el alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, y el concejal de Juventud, Ricardo Bernabeu, acompañados por el coordinador de la concejalía de Juventud, Christian Fuentes, y dos de las artistas que protagonizarán SunVive Fest, las vocalistas Ruth Casol y Elena Lacal.

Pascual ha invitado al público a participar “en un festival que forma parte de la programación cultural de San Vicente del Raspeig y que este año vuelve con más fuerza”. El alcalde ha manifestado que la propuesta “demuestra que San Vicente es un municipio que apoya el talento, genera oportunidades para los jóvenes y hace de los espacios públicos lugares vivos, participativos y llenos de actividad”.

SunVive Fest llega a su tercera edición con el respaldo y participación de cerca de una treintena de artistas y un formato más abierto y accesible para toda la ciudadanía. Así lo ha adelantado el edil de Juventud, que ha confirmado que “todas las actividades organizadas son gratuitas y dirigidas a todos los públicos para que puedan disfrutarlo familias, jóvenes y cualquier persona que quiera acercarse durante toda la jornada”.

La programación reúne numerosas disciplinas artísticas y culturales. Durante todo el día, el público encontrará exposiciones y encuentros con artistas emergentes, talleres creativos y exhibiciones en vivo de pintura en mobiliario, body paint y crochet. A partir de las 20 horas tendrán lugar en el escenario de la plaza de España las actuaciones musicales de Neivan, Elena Lacal, Peter López, Ruth Casol y Kala & Guijarro, acompañadas por un espectáculo de sonido e iluminación.

Bernabeu ha puesto en valor el amplio cartel diseñado este año y ha agradecido “la destacada presencia de numerosos artistas de San Vicente y de diferentes lugares de la provincia, que también tienen que ser profetas en su tierra”.

Tanto el alcalde como el concejal de Juventud han señalado que la ubicación del festival, en el centro del municipio, proporciona un gran espacio accesible cerca de servicios y de establecimientos de comercio y hostelería. Pascual ha apuntado que “este tipo de iniciativas también contribuyen a dinamizar nuestro municipio y esperamos recibir visitantes de otras localidades que conocerán San Vicente, su oferta comercial y hostelera y el ambiente de una ciudad abierta y dinámica que apuesta por la cultura y por la juventud”.

Toda la información del festival SunVive Fest de 2026 se puede consultar en los canales oficiales y redes sociales del Ayuntamiento y de la concejalía de Juventud.