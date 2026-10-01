San Vicente expresa su postura unánime para exigir al Consell que mantenga el Punto de Encuentro Familiar

Miembros de la Plataforma por la Igualdad Raspeig y las madres usuarias del Punto de Encuentro Familiar de San Vicente del Raspeig, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento antes del pleno ordinario de septiembre.

Con la protesta han mostrado su apoyo a una moción de Esquerra Unida, que ha contado con el respaldo del resto de los grupos municipales; para el mantenimiento del citado recurso que presta un servicio social neutral y especializado para que los menores mantengan relación con sus familiares o progenitores cuando existen situaciones de conflicto, separación, divorcio o medidas de protección.

La moción solicitaba también un informe sobre el impacto que tendrá este cambio de ubicación en madres , niños y niñas en su asistencia a los colegios y actividades extraescolares, en la conciliación con el trabajo y en la no disposición de transporte privado para poderse desplazar al nuevo punto de encuentro que será el de Alicante, ubicado en Urbanova.

La Generalitat tiene previsto cerrar en la provincia de Alicante los Puntos de Encuentro Familiar de San Vicente, Torrevieja, La Vila Joiosa y Villena y abrir uno en Benidorm. En el conjunto de la Comunidad Valenciana cierran 10 de estos centros y abren 3 nuevos, con una reducción neta de siete de estos puntos en toda la Comunitat.

Unanimidad del Pleno

Unanimidad del Pleno | Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig

Mientras tanto, el pleno del Ayuntamiento de San Vicente ha aprobado por unanimidad solicitar a la Generalitat que mantenga el Punto de Encuentro Familiar. Se trata de un recurso que data de 2006 y ahora, ante el anuncio de la Generalitat de unificar este servicio en el punto de encuentro de Alicante; el equipo de gobierno, con el apoyo de todos los grupos de la oposición, han coincidido en que el servicio debe mantenerse en San Vicente.

Sin embargo, según se ha expuesto en ante el pleno, una vez que la Generalitat adjudique el nuevo contrato, será la empresa adjudicataria la que proponga las instalaciones para el nuevo punto de Alicante que, según la Generalitat, tendrá un servicio más amplio y acorde a las necesidades de las familias, con más profesionales y personal especializado.

Entre los argumentos de la reunificación del servicio, la Generalitat mantiene que existe desigualdad en cuanto a volumen de expedientes y distancia entre los diferentes puntos, inestabilidad laboral y que se incumple el mapa que regula el sistema valenciano de servicios sociales regulado en anteriores legislaturas.