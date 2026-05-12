Renovarán la plaza de la Montañeta con la nueva adjudicación del aparcamiento subterráneo

El anteproyecto de reforma y nueva concesión del aparcamiento subterráneo de la plaza de La Montanyeta será sometido a información pública durante un mes, tras su aprobación inicial en la junta local de Gobierno. También está aprobado ya el estudio económico y financiero; al que no se han hecho alegaciones después de su exposición, para licitar una nueva concesión por 15 años y un canon de 8,5 millones de euros. Se incluye la reforma del aparcamiento y de la plaza en la próxima licitación, que será el nuevo paso administrativo para que el proyecto salga a concurso público.

Boceto de la remodelación | Ayuntamiento de Alicante

Este aparcamiento que vuelve a ser de propiedad municipal tras finalizar la anterior concesión presta alrededor de 30.000 entradas de vehículos al mes y requiere una intervención para renovar el pavimento, la iluminación y la accesibilidad, además de proceder a su impermeabilización.

Además, se remodelará la plaza para eliminar filtraciones de la fuente y renovar la pérgola o la iluminación. A esto se añade la creación de una zona de juegos infantiles y un nuevo pavimento.