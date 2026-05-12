JUNTA LOCAL DE ALICANTE

Renovarán la plaza de la Montañeta con la nueva adjudicación del aparcamiento subterráneo

El Ayuntamiento de Alicante avanza en los trámites para licitar una nueva concesión por 15 años y un canon de 8,5 millones de euros que incluye la renovación del aparcamiento y de la plaza

Redacción

Alicante |

Recreación de La plaza de la Montañeta
Recreación de La plaza de la Montañeta | Ayuntamiento de Alicante

El anteproyecto de reforma y nueva concesión del aparcamiento subterráneo de la plaza de La Montanyeta será sometido a información pública durante un mes, tras su aprobación inicial en la junta local de Gobierno. También está aprobado ya el estudio económico y financiero; al que no se han hecho alegaciones después de su exposición, para licitar una nueva concesión por 15 años y un canon de 8,5 millones de euros. Se incluye la reforma del aparcamiento y de la plaza en la próxima licitación, que será el nuevo paso administrativo para que el proyecto salga a concurso público.

Boceto de la remodelación
Boceto de la remodelación | Ayuntamiento de Alicante

Este aparcamiento que vuelve a ser de propiedad municipal tras finalizar la anterior concesión presta alrededor de 30.000 entradas de vehículos al mes y requiere una intervención para renovar el pavimento, la iluminación y la accesibilidad, además de proceder a su impermeabilización.

Además, se remodelará la plaza para eliminar filtraciones de la fuente y renovar la pérgola o la iluminación. A esto se añade la creación de una zona de juegos infantiles y un nuevo pavimento.

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