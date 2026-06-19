Quemaduras, cortes e intoxicaciones: Vithas alerta de los motivos de urgencia más comunes durante las Hogueras de San Juan

Durante esta semana tendrán lugar las celebraciones de las Hogueras de San Juan en la ciudad de Alicante, periodo en el que se registra un aumento significativo de población. Los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar reforzarán sus servicios de urgencias antes el previsible incremento de factores de riesgo que se repiten cada año.

Como ha explicado la doctora Mª Jesús Cano, directora médica de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, “la población aumenta mucho durante las Hogueras de San Juan y la presión asistencial se multiplica, además se producen picos de demanda de atención médica en diferentes momentos del día, por lo que es preciso que el servicio esté preparado para poder satisfacer las necesidades de los pacientes”.

En esta festividad, dedicada al fuego, se presentan repetidamente distintos motivos de consulta entre los pacientes. Los más comunes, como indica la Dra. Cano, “son las quemaduras, las heridas incisas y cortes, las intoxicaciones etílicas y otros problemas traumatológicos”.

“En el caso de los menores, el origen de las quemaduras suele ser el uso indebido de material pirotécnico, y en los mayores de edad, su traslado a urgencias tiene más que ver con el consumo de alcohol u otras sustancias”, explica la doctora.

En este sentido, la especialista recomienda, en el caso de quemaduras leves, “lavar la zona con agua y jabón neutro y aplicar alguna crema para quemaduras, se trata de intentar disminuir el riesgo de complicaciones y sobreinfecciones. En caso de ser más complejas, se debe acudir directamente al servicio de urgencias”.

En cuanto a las heridas, añade, “hay que acudir al servicio de urgencias donde se valorará si requiere sutura (punto médico) o cura profunda. Es importante ir al hospital ya que el tiempo de sutura máximo es de 6 horas, toda herida que lleve ese tiempo de evolución ya no es susceptible de sutura y requerirá de otros procedimientos”.

Durante la semana de Hogueras de San Juan, los pacientes adultos podrán ser atendidos las 24 horas en el Hospital Vithas Alicante, mientras que las urgencias pediátricas y materno-infantiles deberán acudir al Hospital Vithas Medimar.