Queda desierta la convocatoria para sustituir el ascensor del Raval Roig y la oposición exige una solución urgente

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Trini Amorós, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que aumente el presupuesto y acelere la sustitución del ascensor del Raval Roig después de que el concurso público para la sustitución del aparato haya quedado desierto. El PSOE considera que los 70.000 euros previstos por el Ayuntamiento han resultado insuficientes puesto que ninguna empresa ha querido hacerse cargo de la sustitución del elevador. El principal grupo de la oposición denuncia que los retrasos en la tramitación han prolongado un problema de accesibilidad que los vecinos llevan años padeciendo y que, hoy por hoy, sigue sin estar solucionado. De hecho, este jueves tampoco funciona.

Amorós ha recordado que el Ayuntamiento consignó 70.000 euros para sustituir el elevador en 2025, pero los pliegos y la memoria no se redactaron hasta mayo de 2026 y la convocatoria del concurso no se aprobó hasta el 29 de septiembre de este año. “Barcala tenía el presupuesto desde 2025, pero ha dejado pasar meses antes de poner en marcha la contratación. Ahora el concurso queda desierto y seguimos sin saber cuándo se va a sustituir el ascensor. Los vecinos llevan años esperando una solución y Barcala vuelve a ser incapaz de resolver este problema”, ha señalado.

Exigimos son soluciones al alcalde, que aumente el presupuesto y que resuelva este problema de una vez

Trini Amorós.- Portavoz grupo socialista de Alicante

"Barcala no ha tenido ninguna prisa en renovar el ascensor a sabiendas de que perjudica a las personas mayores y a quienes tienen movilidad reducida. Lo que le exigimos son soluciones, que aumente el presupuesto y que resuelva este problema de una vez. Y lo digo alto y claro, si Barcala es incapaz de hacerlo, lo haremos nosotros. Los vecinos del Raval Roig no pueden seguir pagando las consecuencias de la falta de gestión del alcalde".

La portavoz socialista considera que el alcalde debe explicar por qué no ha salido adelante la licitación y revisar las condiciones económicas para que la sustitución pueda ejecutarse cuanto antes. “No basta con reservar dinero en un presupuesto: hay que gestionar, licitar con unas condiciones adecuadas y garantizar que las actuaciones se materialicen. Exigimos que se aumente la partida si resulta insuficiente y que se reactive el procedimiento con la máxima celeridad”, ha reclamado.

El ascensor averiado | Grupo Socialista de Alicante

El ascensor del Raval Roig acumula averías recurrentes y periodos prolongados fuera de servicio, una situación que dificulta la movilidad de los vecinos, especialmente de las personas mayores y con movilidad reducida, y la conexión peatonal con la playa del Postiguet. La falta de una solución definitiva prolonga las dificultades para quienes dependen de esta instalación para salvar el desnivel entre el barrio y la zona litoral.

“Es muy significativo que, después de tantos años, Barcala no haya sido capaz ni siquiera de sustituir un ascensor. Estamos hablando de una infraestructura básica para la accesibilidad del barrio. El Raval Roig no puede seguir pagando las consecuencias de los retrasos y de una contratación que no ha dado resultado”, ha afirmado Amorós.

El PSOE exige al alcalde que dé explicaciones sobre el concurso desierto, revise la dotación económica y ponga en marcha cuanto antes una nueva licitación que permita sustituir el elevador. “Los vecinos necesitan una solución definitiva, no más anuncios ni más demoras. Barcala debe poner los recursos necesarios y garantizar que el ascensor vuelva a funcionar con normalidad”, ha concluido la portavoz socialista.