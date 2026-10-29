El Puerto de Alicante mira a sus orígenes con un ciclo de 16 conferencias hasta el próximo 3 de marzo

La Autoridad Portuaria de Alicante ha iniciado el ciclo de conferencias organizado con motivo del 125 aniversario de la constitución de la Junta de Obras del Puerto con una mirada a sus propios orígenes. La historiadora Guillermina Subirá Jordana, autora de una de las principales obras de referencia sobre la evolución histórica del Puerto de Alicante, ha sido la encargada de abrir un programa que, a través de 16 conferencias, recorrerá hasta el próximo mes de marzo la historia del puerto y su profunda vinculación económica, social y cultural con la ciudad.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que la conmemoración del 125 aniversario de la constitución de la Junta de Obras del Puerto pretende contribuir a difundir el conocimiento sobre la importancia histórica, económica y social del Puerto de Alicante, su papel en la generación de riqueza y su estrecha vinculación con la evolución de la provincia.

En este sentido, ha reivindicado a la actual Autoridad Portuaria como heredera directa de aquella Junta de Obras del Puerto, que durante 91 años impulsó la modernización y el crecimiento de las infraestructuras portuarias.

Un homenaje a los pioneros

El presidente ha señalado también que el aniversario constituye una oportunidad para rendir homenaje a todas las generaciones de trabajadores y profesionales que han contribuido a construir el puerto y hacerlo posible hasta nuestros días. Una extensa familia portuaria que, desde diferentes responsabilidades y ámbitos de actividad, ha participado en la transformación de un puerto comercial que hoy afronta, nuevamente, una etapa de importantes cambios.

Más de 2.000 años de relación Puerto-ciudad

Vista del Puerto de Alicante desde el Castillo de Santa Bárbara | Ayuntamiento de Alicante

Asimismo, ha recordado que la celebración conmemora los 125 años de la Junta de Obras, pero no el nacimiento del puerto, cuya historia se remonta mucho más atrás. “No son 125 años de puerto, sino 125 años de la Junta de Obras. La historia del Puerto de Alicante tiene más de 2.000 años”, ha subrayado.

En este recorrido histórico, ha destacado especialmente la alianza entre el puerto y la población que fue creciendo a su alrededor, una relación que ha marcado la evolución de Alicante y que permite entender la profunda conexión existente entre la ciudad y su puerto.

Guillermina Subirá y su investigación

Durante la presentación de la historiadora Guillermina Subirá Jordana, el presidente ha puesto en valor su aportación fundamental al conocimiento de la historia portuaria alicantina. Su investigación, desarrollada en la década de los ochenta, constituyó uno de los primeros grandes trabajos rigurosos, sistemáticos y pormenorizados sobre la evolución histórica del Puerto de Alicante.

Ha destacado especialmente su obra Evolución histórica del Puerto de Alicante, publicada en 1987, a la que ha definido como “el libro de cabecera y la obra de referencia para conocer la historia del Puerto de Alicante”, al recoger su evolución desde sus orígenes hasta la década de los ochenta. Un trabajo basado en su Tesis de Licenciatura, dirigida por el Profesor Dr. D. Antonio Gil Olcina, presentada en 1985 en la Universidad de Alicante, obteniendo la máxima calificación.

El presidente ha expresado, además, la gratitud de la Autoridad Portuaria hacia la historiadora por haber aceptado regresar sobre aquel trabajo décadas después: “Estamos en deuda con Guillermina Subirá por aquella labor de investigación y divulgación y por haber aceptado el reto de volver a Alicante y recuperar, con una nueva mirada, una parte esencial de nuestra historia”.

Durante su conferencia, Guillermina Subirá ha realizado un recorrido por los antecedentes de la Junta de Obras del Puerto, remontándose hasta 1801 para explicar las distintas juntas e iniciativas que precedieron a su constitución oficial en 1901. A través de este recorrido, la historiadora ha contextualizado el largo proceso que permitió dotar al puerto, de una estructura estable para impulsar su desarrollo y modernización.

Subirá ha recordado también sus primeros pasos como investigadora en el Puerto de Alicante y cómo Sergio Campos, entonces presidente de la institución portuaria, le abrió las puertas de su archivo para poder abordar el estudio de la documentación histórica. La historiadora ha relatado, incluso, las condiciones en las que encontró aquellos fondos, hasta el punto de que tuvo que participar en la limpieza y acondicionamiento del archivo antes de comenzar a estudiar y ordenar la abundante documentación que conservaba.

Aquel trabajo permitió reconstruir buena parte de la evolución del puerto y conocer los numerosos proyectos que, a lo largo de los siglos, fueron definiendo su configuración. Durante la conferencia, Subirá ha repasado las primeras obras portuarias y las sucesivas propuestas de ampliación y transformación planteadas para responder a las necesidades comerciales y de la ciudad, algunas de las cuales llegaron a materializarse y otras quedaron únicamente sobre el papel.

La historiadora ha mostrado, así, como la fisonomía actual del Puerto de Alicante es el resultado de más de dos siglos de proyectos, decisiones, obras y también iniciativas que nunca llegaron a ejecutarse, pero que permiten comprender las aspiraciones que en cada momento existieron para el desarrollo del puerto.

Su intervención ha permitido, en definitiva, recorrer la transformación del Puerto de Alicante, desde aquellos primeros intentos de organización y mejora de comienzos del siglo XIX, hasta nuestros días, poniendo de relieve la permanente adaptación de sus infraestructuras a las necesidades económicas, comerciales y urbanas de cada época.

El ciclo de conferencias

La intervención ha servido también para presentar el espíritu del ciclo, compuesto por 16 conferencias hasta el próximo 3 de marzo, que permitirá aproximarse a la historia y la relación del puerto con Alicante desde miradas muy diversas. Tras esta primera aproximación histórica, el programa abordará ámbitos como el arte, la literatura, las infraestructuras, el deporte o algunos de los personajes que han dejado su huella en la comunidad portuaria.