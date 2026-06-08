El puente de la CV-800 en Mutxamel dará paso a una rotonda para mejorar la seguridad en este acceso

La Generalitat ha iniciado las obras de construcción de la nueva rotonda de acceso a Mutxamel en la CV-800, una actuación que cuenta con una inversión de 1,13 millones de euros y que permitirá eliminar el actual puente y mejorar la seguridad vial, aumentar la fluidez del tráfico y reforzar la conexión del municipio y su área industrial con la autovía A-70.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado el municipio para comprobar el inicio de los trabajos, junto al acalde de Mutxamel, Rafael García, y otros representantes municipales. Según ha subrayado el conseller, esta actuación “supondrá un antes y un después en los accesos a Mutxamel, ya que resolverá problemas históricos de circulación y ofrecerá una entrada más segura, cómoda y adaptada a las necesidades actuales”.

Cuatro meses después de la presentación del proyecto, las obras ya se encuentran en marcha con la instalación de la señalización provisional de la obra y de las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los operarios durante la ejecución de los trabajos. Además, ya han empezado los trabajos para la retirada del fresado y el aglomerado del firme, que será reutilizado tras haberse recogido de forma selectiva.

La actuación tiene un plazo previsto de seis meses y contempla la demolición del paso superior existente, cuya limitación de altura impedía el paso de vehículos de más de 4,5 metros cuando la normativa marca 5,3 metros. En su lugar se construirá una nueva glorieta que permitirá ordenar los movimientos de tráfico y mejorar la funcionalidad de una de las principales vías de acceso al municipio.

Según ha explicado Martínez Mus, “era fundamental intervenir en una vía por la que circulan más de 17.300 vehículos al día”, de los que cerca del 4,5 % son vehículos pesados.

La intervención, además de permitir levantar una nueva rotonda contará con un radio exterior de 30 metros con iluminación y señalización de última generación, también permitirá corregir maniobras que actualmente generan situaciones de riesgo, como determinados giros con escasa visibilidad o movimientos contrarios al sentido de la circulación para acceder o abandonar el municipio. “Con esta obra eliminamos puntos conflictivos y mejoramos las condiciones de circulación en una intersección estratégica para la movilidad de toda la comarca”, ha añadido el vicepresidente.

Asimismo, ha destacado que la Generalitat trabajará para minimizar las afecciones derivadas de las obras. “Vamos a ejecutar esta actuación con la mayor eficiencia posible para reducir el impacto sobre la circulación y garantizar en todo momento la seguridad de los usuarios de la vía”, ha señalado.

Compromiso con Mutxamel

Martínez Mus ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia del Consell para mejorar las infraestructuras y resolver necesidades históricas de los municipios de la Comunitat Valenciana. En este sentido, la Generalitat ya ejecutó a finales de 2024 una nueva rotonda en la CV-773, con una inversión de 204.000 euros, que permitió mejorar la seguridad vial en uno de los principales accesos al casco urbano y a las zonas residenciales de Busot.

Además, también destaca el compromiso del Consell con la mejora del transporte público de la zona mediante la renovación del contrato de emergencia del servicio de autobús, con nuevas rutas y mejores conexiones entre Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, El Campello y San Vicente del Raspeig.

Por su parte, el alcalde de Mutxamel, Rafael García, ha querido agradecer la visita del vicepresidente para constatar el inicio del proyecto y ha calificado esta obra de “simbólica”, porque abre “la conexión de la localidad con las urbanizaciones”. En el acto también han participado el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa.