La provincia de Alicante tiene un déficit de 2.811 profesionales de enfermería con relación a la media nacional

El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado hoy en la plaza 25 de mayo de Alicante diferentes actividades con motivo del Día Internacional de la Enfermera, este año bajo el lema de “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas.” Una fecha para celebrar corporativamente el trabajo que realizan los profesionales de Enfermería, pero también para poner el foco de atención en todos aquellos aspectos y cuestiones que afectan de forma negativa tanto al desarrollo profesional de las enfermeras y enfermeros como a su trabajo diario y a la atención que se presta a los pacientes y a los usuarios de los sistemas de salud.

Según ha ijnformado el Colegio, cientos de personas han visitado la carpa ubicada en dicha plaza desde la que se han realizado cribados básicos de salud y se ha instruido sobre cómo actuar ante un atragantamiento. Asimismo, han colaborado en adornar con sus mensajes de apoyo a las enfermeras y enfermeros y han planteado numerosas preguntas que han sido expuestas en un panel dando continuidad a la campaña “Pregunta a tu enfermera”, puesta en marcha por el Consejo General de Enfermería con la colaboración, entre otros, del Colegio de Enfermería de Alicante. Para ello se ha contado con la colaboración de alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera, de la Academia COTS y del Colegio Santa Faz de San Vicente del Raspeig.

Junto a ello, en el plano reivindicativo, desde el Colegio de Enfermería de Alicante, su presidenta, Montserrat Angulo, se ha hecho eco del documento “La Enfermería como eje estructural del SNS”, confeccionado por el Consejo General de Enfermería, del que formamos parte, y en el que queda de manifiesto el déficit estructural crítico de enfermeras que afecta al Sistema Nacional de Salud frente a lo cual la respuesta no puede limitarse a medidas puntuales, sino que exige una inversión decidida y reformas de fondo en la profesión enfermera. Su mensaje central es que “sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro”.

Una profesión en situación de riesgo

El diagnóstico inicial describe una situación de riesgo marcada por tres grandes factores: un déficit estimado de 100.000 enfermeras respecto a la media europea, la previsión de más de 50.000 jubilaciones en la próxima década y la salida anual de profesionales al extranjero. A ello se suma que España presenta una ratio de 6,36 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 8,19 de Europa.

Las ratios son para alarmarse; la provincia cuenta con 4,78 enfermeros/as en activo por cada 1.000 habitantes y en la Comunidad Valenciana con 5,5.

Ante ello, faltan:

•1.435 enfermeros/as para alcanzar la media de la Comunidad Valenciana.

•2.811 profesionales para igualar la media nacional.

•8.012 enfermeros/as para situarse al nivel de la Unión Europea.

Al ritmo actual de crecimiento, tardaríamos en alcanzar la media europea entre 22 y 29 años.

“Estas ratios insuficientes tienen un efecto directo en peores resultados en salud, mayor riesgo de mortalidad, reingresos y sobrecarga asistencial”, ha indicado la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo.

Sobrecarga laboral y agresiones

La profesión de Enfermería se ve afectada también por un “bucle del abandono” provocado por la sobrecarga, la precariedad contractual, los techos de cristal, el deterioro de la salud mental, las agresiones y la fuga de talento. “El 39,4% de las enfermeras se plantea abandonar la profesión en los próximos diez años y el 67% sufre ansiedad, mientras que el 33 padece depresión. La conclusión es clara: solo una intervención estructural puede romper este ciclo”, añade Montserrat Angulo.

Para solucionar estos problemas, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante coincide con lo planteado en el documento citado anteriormente y destaca que es necesaria una estrategia que se articule en estos cuatro pilares:

- La clasificación A1 sin subgrupos. Enfermería, pese a contar con grado universitario de 240 créditos ECTS y nivel académico equivalente al de otras profesiones, sigue encuadrada en el grupo A2, lo que limita su desarrollo profesional y acceso a puestos de alta gestión. Se reclama que el nuevo Estatuto Marco reconozca el grado en el Grupo A1, las especialidades y másteres en el Grupo 7, y el doctorado en el Grupo 8.

- El desarrollo real de las especialidades enfermeras. El modelo “low-cost” generalista, basado en utilizar una enfermera “para todo”, no es válido. Hace falta avanzar hacia un sistema que combine enfermeras generalistas y especialistas.

- La prescripción autónoma enfermera. El modelo actual genera barreras, retrasos y saturación, ya que obliga en determinados casos a derivar al médico para obtener una receta. La reforma de la Ley del Medicamento permitiría que la enfermera atienda, diagnostique y prescriba dentro de su ámbito competencial, aportando seguridad jurídica, agilidad y eficiencia al sistema.

- La retención del talento y los entornos seguros. Existen contratos indignos, acumulación de contratos de días u horas, agresiones a enfermeras y una respuesta penal insuficiente ante ellas. Es necesario cuidar a quienes cuidan y eso implica garantizar estabilidad laboral, ratios seguras y tolerancia cero frente a la violencia.

A modo de resumen y conclusión, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante ha propuesto en la rueda de prensa celebrada esta mañana traducir estas evidencias en ley: “Es necesario aprobar un Estatuto Marco que reconozca el A1, reformar la Ley del Medicamento y desarrollar un Marco Estratégico de Cuidados centrado en la persona, la calidad, la seguridad, el liderazgo enfermero y la innovación”.