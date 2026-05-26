El programa de rehabilitación cardiaca llega la población de San Vicente del Raspeig

El Hospital General Universitario Doctor Balmis y el Hospital de San Vicente del Raspeig han puesto en marcha una nueva Unidad de Rehabilitación Cardíaca en el Centro de Especialidades de San Vicente del Raspeig; una iniciativa impulsada conjuntamente, bajo la coordinación del Servicio de Cardiología del Doctor Balmis.

La presentación del nuevo dispositivo se ha realizado en un acto celebrado en el Hospital de San Vicente del Raspeig, al que han asistido el director territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, Francisco Ponce; el gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano; el director del Hospital de San Vicente, Pascual Pastor, junto a representantes de las direcciones médica y de Enfermería de ambos hospitales; así como de los profesionales del Servicio de Cardiología (el doctor Juan Gabriel Martínez, jefe de Servicio en el Hospital Doctor Balmis, y Vicente Arrarte, jefe de Sección de Cardiología Clínica en el Hospital de San Vicente).

Como ha explicado el director territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, Francisco Ponce, “la unidad permite acercar a los pacientes de San Vicente un recurso especializado que el Departamento de Salud de Alicante ya ofrece en el Hospital Doctor Balmis. Además, representa un ejemplo de integración y colaboración asistencial entre ambos hospitales, gracias al trabajo coordinado de las direcciones y profesionales de los dos centros, con nuestro respaldo desde la Dirección Territorial”.

Por su parte, el doctor Vicente Arrarte, jefe de Sección de Cardiología Clínica en el Hospital de San Vicente y coordinador de este proyecto, ha explicado que el programa “está dirigido inicialmente a pacientes con enfermedad coronaria reciente y va a ofrecer una atención integral y multidisciplinar”.

En este sentido, el equipo está conformado por la doctora Miriam Sandín, cardióloga responsable de la nueva Unidad de Rehabilitación Cardíaca (función que ya desarrolla en el Hospital Doctor Balmis.); el doctor José Antonio Carbonell, cardiólogo; Beatriz Galindo, enfermera coordinadora, y Cristina Cebrián, fisioterapeuta.

Además, participan profesionales de distintas especialidades y disciplinas, entre ellas Medicina Rehabilitadora, Psicología, Farmacia, Fisioterapia y Enfermería, que desempeñará un papel determinante en la coordinación y en la prevención de la salud de los pacientes que se incorporen al programa.

Entre las actividades previstas se incluyen sesiones educativas, programas de ejercicio físico supervisado y actividades de prevención cardiovascular, además de realizar revisiones periódicas con profesionales de Cardiología y Enfermería.

El doctor Arrarte ha señalado que “los programas de rehabilitación cardíaca siguen las recomendaciones de las principales guías clínicas europeas y americanas y han demostrado reducir más de un 30% los nuevos ingresos hospitalarios y recaídas cardiovasculares”. Asimismo, ha añadido que “el objetivo es aumentar el control de salud cardiológica, disminuir el riesgo de mortalidad cardiovascular y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los pacientes y su satisfacción ante la asistencia prestada”.

La puesta en marcha de esta unidad se apoya en la experiencia acumulada por el programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Doctor Balmis, que próximamente cumplirá dos décadas de funcionamiento.

Esta unidad de referencia, adscrita a los servicios de Cardiología y Rehabilitación, atiende cada año a alrededor de 300 pacientes, principalmente personas con insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, y ha acompañado ya a más de 3.000 pacientes desde su creación.

La creación de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca se enmarca además en el trabajo conjunto que ambos hospitales vienen desarrollando para reforzar la atención cardiológica especializada y mejorar la coordinación asistencial con los centros de salud del área.