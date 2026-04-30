Prisión para tres de los cuatro detenidos por el asesinato del empresario alicantino Jesús Tavira

La magistrada titular de la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que está en funciones de guardia, ha decretado en la tarde de este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para las tres personas detenidas -un matrimonio de hombre y mujer y otro hombre- que han sido puestas a su disposición por su presunta implicación en el crimen del empresario Jesús Tavira, cuyo cadáver fue localizado el pasado martes sepultado en una casa de la pedanía de Bacarot, han informa fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Estas fuentes han precisado que "todos ellos quedan investigados en una causa abierta inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación por delitos de homicidio, robo con violencia y daños. El matrimonio se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que el tercer arrestado sí ha prestado declaración.

La magistrada de guardia ha acordado inhibirse de las actuaciones, en las que figura un cuarto investigado que no ha sido puesto a disposición judicial, en favor de su compañera de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, que es la competente para proseguir la investigación, pues ya tenía abiertas diligencias previas por estos hechos, tras recibir una denuncia por la desaparición de la víctima, desde el pasado mes de marzo.