El Primero de Mayo en Alicante clama por los derechos, por la democracia y el aumento de los salarios

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han convocado la manifestación del Primero de Mayo bajo el lema “Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia”.

Este viernes a las 11 de la mañana saldrán las distintas marchas desde La Alameda en Alcoy y desde las escalinatas del Instituto ‘Jorge Juan’ de Alicante porque “la buena marcha de la macroeconomía no está repercutiendo en el Estado del Bienestar, en la educación, la sanidad o los servicios sociales”.

Con estas palabras, las responsables en Alicante de CCOO y UGT, han animado a la participación de los ciudadanos en la manifestación de este viernes para “proteger los derechos conquistados y no renunciar a la futura jornada laboral de 37 horas y media o intentar que aflore la economía sumergida de nuestra provincia”.

Regularización

En este punto, la secretaria general de CCOO, Eva Calleja, ha defendido el proceso de regularización de migrantes porque, “son personas que ya están trabajando en nuestra provincia, pero sin derechos y sin cotizar al sistema nacional de la Seguridad Social”. De esta forma, según Calleja, “estamos haciendo aflorar la economía sumergida”.

Frente a las ideologías que criminalizan a los migrantes, los sindicatos defienden que “la diversidad es riqueza, teniendo en cuenta que en algunas comarcas alicantinas un 30% de la población trabajadora es foránea”.

La vivienda

Por lo que respecta al acceso a la vivienda, que han definido como “una herida que debemos taponar”, el primero de mayo será muy reivindicativo contra las políticas que priman la ‘gentrificación’ de las ciudades que expulsa a sus vecinos a la periferia.

Piden más viviendas protegidas para quienes realmente las necesitan desde la dura crítica al "escándalo del residencial 'Les Naus' que salpica a personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante y al Partido Popular".

Precariedad salarial

El salario medio de la provincia es de apenas 1.200 euros que "es menos del precio de un alquiler (1.500 euros) en Alicante o Benidorm". Nuestra provincia que es la quinta que más aporta al PIB nacional, ocupa por la cola el puesto 40 del total de 52 provincias en materia salarial.

Además, según Calleja, “la precariedad mutante y la parcialidad están derivando hacia el abuso de horas extra no remuneradas”. La responsable de CCOO ha explicado que “si sumamos todas las extras no pagadas podríamos aspirar a tener unos 12.000 contratos nuevos en la provincia de Alicante”.

Siniestralidad

La nueva Ley de salud laboral que incluye nuevas coberturas en materia de seguridad será en breve “otro logro sindical”. Eso sí; siguen “condenando la siniestralidad evitable" porque en lo que llevamos de 2026, hay seis trabajadores muertos en nuestra provincia”.

Y el ‘No a la guerra’, será otro grito para el Primero de Mayo, porque además de reivindicar “el respeto a los derechos humanos”, también denuncian “el aumento de los precios del combustible que sube la inflación y afecta a la economía de los trabajadores”.